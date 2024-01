Alessia Marcuzzi: l’intervista su Rai 1 mentre scoppia il gossip con Stefano De Martino. Ecco le sue parole!

Rai1 dimostra un timing impeccabile trasmettendo l’intervista di Alessia Marcuzzi a La volta buona proprio mentre sui social impazza il gossip lanciato da Belén Rodriguez sul presunto flirt tra la conduttrice di Boomerissima e Stefano De Martino. Tuttavia, essendo questa un’intervista in replica, poiché al momento Marcuzzi si trova alle Maldive con sua figlia Mia, l’argomento del presunto tradimento nei confronti di Belén non viene mai affrontato.

In effetti, sia Marcuzzi che De Martino hanno accuratamente evitato di fare qualsiasi riferimento a questa questione fin dal momento in cui, nel 2020, Dagospia lanciò la bomba, rivelando la presunta simpatia che era nata tra i due quando Stefano era ancora legato a Belén e Marcuzzi era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi.

Arriva la conferma di Belen Rodriguez

Belén Rodrgiuez ha confermato tramite Instagram l’indiscrezione riguardante il presunto flirt tra il suo ex marito e la collega conduttrice. Rispondendo a una fan che le chiedeva se i rumors su quel tradimento fossero veri, Belén ha detto “Confermo”. Una sola parola che ha scatenato un’esplosione di gossip che nessuno dei coinvolti aveva mai voluto commentare fino ad ora.

Al contrario, all’epoca dei fatti, i tre si erano affrettati a smentire Dagospia, affermando che l’indiscrezione sul tradimento (che si è poi rivelata vera, stando a quanto dice Belén) fosse solo un pettegolezzo privo di fondamento.

A quando risale il flit tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino?

Nel panorama social del 2020, era impossibile sfuggire al vortice di gossip e pettegolezzi scatenato dalla clamorosa rivelazione di Dagospia riguardo al presunto tradimento di De Martino con Marcuzzi. Le tre persone coinvolte in questa tormenta mediatica non persero tempo a chiudere ogni varco di dubbio.

“Questa notizia è l’apoteosi dell’infondatezza. Qualcuno ha avuto l’ardire di scrivere che io e Alessia Marcuzzi avessimo avuto una relazione: ho appena fatto una telefonata ad Alessia e Paolo, suo ex marito, e ci siamo liberamente sbellicati dalle risate”, dichiarò De Martino nel tentativo di mettere fine alle dicerie che, in quel frangente, stavano sfuggendo al controllo.

Tuttavia, anni dopo, è stata proprio l’ex moglie che ha deciso di ritornare su questa delicata questione, smentendo la versione fornita da De Martino.

Alessia Marcuzzi “scappa” alle Maldive

Durante la festività del Capodanno, Alessia Marcuzzi ha deciso di godersi una meravigliosa vacanza alle Maldive. Mentre la popolare conduttrice condivide entusiasmanti scatti bollenti, i suoi fan bramano soltanto di conoscere la sua versione dei fatti riguardanti la particolare situazione di tradimento, in cui Stefano De Martino ha coinvolto la bellissima Belen Rodriguez.

Nonostante le foto in bikini che mostrano la sua straordinaria bellezza e la sua perfetta forma fisica, i fan non si sono lasciati sedurre dalle sue curve mozzafiato. Nei commenti che affollano i suoi post, l’argomento principale non può che riguardare il tradimento con Stefano De Martino.