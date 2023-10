Alessandro Basciano racconta tutta la verità su Sophie Codegoni. Ma l’ultimo post non convince!

Dopo un prolungato periodo di assenza dai riflettori, torna in primo piano la tumultuosa separazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello era stata ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo”, in cui aveva raccontato delle infedeltà del suo compagno e della sua decisione definitiva di mettere fine alla loro relazione.

In risposta, Alessandro aveva annunciato di voler esporre la sua versione dei fatti e aveva chiesto un diritto di replica attraverso il suo avvocato, rivolgendosi sempre al programma “Verissimo”. Ora, il programma ha confermato che Basciano sarà ufficialmente ospite nella puntata di sabato 21 ottobre.

Nel frattempo, il personaggio noto ha sorpreso i suoi sostenitori con un messaggio d’amore pubblicato sul suo profilo Instagram. Un gesto che ha lasciato tutti i fan sconcertati. Ecco i dettagli.

Il post controverso di Alessandro Basciano e l’intervista a Verissimo

Dopo aver assistito all’intervista di Sophie Codegoni su “Verissimo”, Alessandro Basciano aveva reagito fortemente, definendo le dichiarazioni “incredibilmente cattive”. Aveva rassicurato i suoi seguaci, promettendo di svelare la sua versione dei fatti nel momento opportuno.

Su Instagram, aveva affermato con decisione: “Appena sarà il momento giusto, dirò tutta la verità… e allora tutti vedranno la situazione sotto una nuova luce”. Pare che ora sia giunto il momento della resa dei conti.

Il programma “Verissimo” ha da poco annunciato che Alessandro Basciano sarà un ospite nella puntata in onda sabato 21 ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5. Il post sulla pagina social del programma afferma che Basciano condividerà la sua versione riguardo alla fine della sua relazione con Sophie Codegoni.

Sembra che Silvia Toffanin abbia accolto la richiesta di Alessandro, il quale, dopo essere stato pubblicamente accusato da Sophie di infedeltà e condotta scorretta, aveva richiesto un diritto di replica sulla questione.

La storia d’amore con Sophie Codegoni

L’intricata storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha avuto un inizio turbolento, sin dai giorni passati nella casa del Grande Fratello. Un continuo altalenarsi tra momenti di amore e litigi ha caratterizzato la loro relazione, ma la nascita della loro figlia, Celine Blue, sembrava aver posto una tregua a tutto ciò.

Tuttavia, solo pochi giorni fa, le esplosive dichiarazioni dell’influencer hanno fatto esplodere la situazione. Ora sembra che Alessandro stia attraversando un momento di profonda sofferenza a causa della situazione che si è creata, come suggerito anche dalla sua ultima storia pubblicata su Instagram.

Basciano ha condiviso una foto con un messaggio d’amore in inglese, “In love with”, il che ha scatenato varie interpretazioni. Alcuni credono che sia un tentativo di riconquistare Sophie, mentre altri ritengono che possa trattarsi di una frecciatina maliziosa, in sintonia con le recenti dichiarazioni polemiche di Alessandro. La vera verità verrà svelata solo nell’intervista programmata per sabato nel programma “Verissimo”.