Alessandro Basciano lascia l’Italia per riprendersi dallo shock: la meta è Las Vegas. Il gesto scatena il web!

Alessandro Basciano ha preso una decisione importante: ha deciso di lasciare l’Italia. Dopo i recenti sfoghi sui social media e la pubblicazione del contenuto della lettera scambiata tra il suo avvocato e quello di Sophie Codegoni, il dj ha comunicato ai suoi seguaci di aver preso le distanze dalla sua situazione familiare e dall’Italia in generale.

Ha preso un volo per Las Vegas, cercando di ritrovare quella serenità interiore che sembrava ormai perduta da tempo. Ma vediamo le parole condivise su Instagram da Alessandro Basciano mentre abbandonava l’Italia!

Il messaggio social di Alessandro Basciano

“È forse arrivato il momento in cui ho ponderato mille interrogativi e ho cercato inutilmente altrettante risposte. Ho dedicato tutte le mie energie, combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine, a testa alta, mi rendo conto di aver dato il massimo, e non posso negare di averci provato con tutte le forze. Ora è il momento giusto di cercare di ritrovare me stesso”, ha condiviso Alessandro Basciano sui social, mostrandosi durante un volo intercontinentale.

La decisione di partire è stata motivata da un persistente stato di malessere che non è riuscito a superare dopo la separazione da Sophie Codegoni. “Da due mesi convivo con attacchi di panico e ansia”, ha scritto ai suoi follower. “La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono al massimo. Ho deciso di allontanarmi. Forse è l’unico modo per far davvero sentire la mia mancanza”, ha sperato.

“O forse no. Ho progetti nuovi importanti in cantiere e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto a senso unico. Mi manca. Mi manca tutto”, ha concluso. Pochi ore dopo, sempre tramite i social, Basciano ha raccontato di trovarsi in un resort a Las Vegas.

L’indifferenza di Sophie Codegoni

Nonostante Basciano tenti di suscitare sentimenti di nostalgia nell’ex compagna, Sophie Codegoni continua a mostrare indifferenza, almeno pubblicamente. Sui social, non fa menzione del DJ o della situazione che li ha coinvolti, anche da un punto di vista mediatico. Dopo le due interviste a Verissimo con Silvia Toffanin, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito chiudere il capitolo.

Nel frattempo, Basciano sta cercando tutte le strade possibili. Pochi giorni prima, ha condiviso sui social il contenuto di uno scambio di email tra il suo avvocato e quello di Codegoni.

Nel messaggio, si sottolineava la totale indisponibilità di lei a partecipare di persona agli incontri con l’ex compagno, ma si faceva anche presente che la ragazza avrebbe già un altro uomo nella sua vita. Al momento però, non ci sono conferme in merito a quest’ultimo gossip.