Alessandra Celentano pubblica le sue foto da giovanissima e il web impazzisce. Ecco i dettagli shock!

Alessandra Celentano rappresenta da molti anni una delle figure più controverse del panorama televisivo italiano. La sua presenza costante nei programmi di Maria De Filippi ha suscitato una serie di dibattiti infuocati, dividendo nettamente l’opinione del pubblico. Mentre alcuni la idolatrano, altri non esitano a criticarla aspramente.

Queste controversie hanno caratterizzato non solo il suo rapporto con gli allievi ma anche i suoi colleghi insegnanti. L’episodio più recente si è verificato solo domenica scorsa, il 5 novembre, quando si è scontrata con Elena D’Amario, una professionista del corpo di ballo ed ex allieva.

Gli scatti condivisi da Alessandra Celentano

Diversamente dalla ballerina, che ha riportato l’argomento sui social, Celentano ha scelto un approccio più lieve, condividendo oggi alcune fotografie di sé da giovane. “Un prezioso ricordo dei giorni d’anteguerra con i compagni di sempre! Gli anni scorrono veloci”, ha condiviso la maestra, “e gli occhi si riempiono di nostalgia, ma allo stesso tempo si riflettono i meravigliosi momenti che la vita ci ha donato e continua a donarci.”

Nelle immagini, Alessandra appare radiante con i suoi lunghi capelli castani sciolti e indossa una gonna rossa a vita alta, abbinata a una camicetta legata sotto il seno, decorata con piccoli fiorellini bianchi e rossi. I commenti sono innumerevoli, con alcuni che la definiscono una “regina indiscussa”.

Carriera e vita privata della professoressa di Amici

Alessandra Celentano porta con sé indizi significativi sin dal suo cognome. Nata a Milano il 17 novembre 1966, è la figlia di Alessandro Celentano, fratello di Adriano Celentano, che quindi è suo zio (e talvolta ha coreografato balli sulle canzoni del celebre cantante). Inoltre, è anche cugina del noto cantautore Gino Santercole.

La sua passione per la danza è radicata sin dalla sua giovinezza. Ha ricevuto una formazione da maestri di fama internazionale e ha persino studiato all’Opera di Stato di Budapest. Grazie a una borsa di studio, ha frequentato un corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia.

Negli anni ’80, è entrata a far parte dell’Aterballetto di Amedeo Amodio, diventando una prima ballerina e condividendo il palcoscenico con alcune delle stelle più brillanti della danza, come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Alessandro Molin e Vladimir Derevianko.

In seguito, ha assunto il ruolo di “Maître de ballet,” responsabile del corpo di ballo, presso i principali teatri italiani, tra cui La Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro Comunale di Firenze. Dal 2003, ha ricoperto la posizione di maestra di danza classica in Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sono state rese pubbliche molte informazioni. È noto che non ha figli ed è stata sposata in passato con Angelo Trementozzi, un docente universitario, dal quale ha divorziato nel 2012. In una dichiarazione rilasciata l’anno scorso a Belve, ha affermato di avere gusti molto selettivi e di non avere rapporti sessuali da oltre 13 anni.

Inoltre, non è più in grado di ballare a causa della “Sindrome dell’alluce rigido,” una malattia artrosico-degenerativa che colpisce molti ballerini e per la quale è stata operata nel 2017.