Alena Seredova: arriva il commento a caldo dopo le confessioni di Belen e Ilary Blasi. Ecco cos’ha detto!

Alena Seredova, rispondendo alle domande dei suoi seguaci, esprime la sua opinione riguardo alle scelte di Ilary Blasi e Belén Rodriguez di rendere pubbliche le ragioni che hanno portato alla fine dei loro matrimoni con Francesco Totti e Stefano De Martino rispettivamente. Ilary ha condiviso la sua versione nel documentario Unica, disponibile su Netflix dopo un lungo periodo di silenzio, interrotto soltanto dall’ex marito attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera circa un anno fa.

D’altra parte, Belén ha scelto di rompere il silenzio tramite un’intervista a Domenica In, dove ha raccontato di essere stata tradita più volte dal suo ex compagno e di essere stata lasciata sola ad affrontare un momento di profonda depressione che ha persino richiesto un ricovero in clinica.

Alena Seredova parla della sua scelta

Quando le è stato chiesto su Instagram cosa pensasse delle interviste di Belén e Blasi, Alena ha risposto dicendo che non ha mai rimpianto di aver scelto di rimanere in silenzio quando nel 2014 suo ex marito Gigi Buffon l’ha tradita.

Ne parlo solo molti anni dopo il divorzio, precisamente otto, quando rivelò come scoprì la tradimento di Gigi con Ilaria D’Amico nel 2014. Sui post social, la modella ceca ha rivelato in tono ironico: “L’ho scoperto alla radio mentre stavo andando dal parrucchiere e ho realizzato che ero stata cornuta”. Ha spiegato di essere stata in macchina ad ascoltare una trasmissione quando qualcuno ha raccontato della relazione tra Gigi e Ilaria. “Per fortuna non ho causato un incidente”, ha aggiunto.

Inizialmente, Alena ha risposto dicendo che non pensava niente al riguardo perché preferiva curarsi dei propri affari. Tuttavia, ha approfondito dicendo che, nonostante le sensazioni che ha provato, è ancora più convinta che la sua scelta di rimanere in silenzio fosse quella giusta.

Alena ha ringraziato coloro che hanno elogiato la sua riservatezza. E ha affermato di credere che non ci siano cose giuste o sbagliate. Ma per lei, la sua famiglia e la loro famiglia, le cose siano andate bene così. Nonostante il trauma subito a causa del tradimento, Alena Seredova ha chiuso quel capitolo della sua vita e si è risposata con il suo compagno, il manager Alessandro Nasi, con il quale ha avuto la dolce Vivienne.

Il buon rapporto tra Alena e Buffon per il benessere dei figli

Del resto, ad Alena sembrava che finalmente avesse raggiunto una nuova serenità familiare di recente. Dopo aver celebrato il suo matrimonio con Alessandro Nasi, la modella aveva fatto intendere che fosse riuscita a trovare un equilibrio con il suo ex marito e la sua nuova compagna, al fine di garantire il benessere dei loro figli. Tuttavia, quest’equilibrio sembra ancora mancare ai rispettivi partner di Alena, Blasi e Rodriguez.