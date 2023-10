Alba Parietti senza freni a Belve. Le confessioni hot della showgirl, lasciano tutti senza parole!

Dopo una stagione ricca di trionfi, che ha ribadito il talento di intervistatrice di Francesca Fagnani, Belve, il programma noto per le sue interviste audaci e provocatorie, torna per il gran finale di questa stagione. L’ultimo episodio andrà in onda oggi, martedì 24 ottobre, su Rai 2 alle 21.20 e su Rai Italia. Tra gli ospiti di chiusura di questa stagione spiccano nomi di calibro come Isabella Ferrari, Alba Parietti e Melissa Satta.

Tuttavia, è stata Alba Parietti ad attirare particolarmente l’attenzione, grazie alle sue dichiarazioni spregiudicate, che hanno già acceso le discussioni sul web.

Il rapporto con i social e il passare degli anni

Durante la conversazione con la conduttrice, Parietti ha affrontato il tema dell’invecchiamento per una donna, soprattutto per una figura come la sua che è stata spesso ospite in programmi televisivi e ha trasformato l’intrattenimento in una professione.

Riguardo alla sua presenza costante sulle schermi, quando la Fagnani le ha chiesto come si sentisse al riguardo, la showgirl ha risposto con sicurezza: “Non sono io a dirlo, ma il fatto che continui a lavorare dopo più di quarant’anni.”

La conversazione è poi derivata sulla questione dei filtri fotografici utilizzati sui social media per modificare, almeno in parte, l’aspetto delle persone. In merito a questo, l’attrice ha condiviso il suo punto di vista in modo chiaro, sfidando chi li critica: “Anche loro dovrebbero utilizzare i filtri.”

Ha quindi spiegato: “Il dito parte, e quando succede… mi ritrovo con un aspetto da ‘Barbie in età matura’. Perché dovremmo rinunciare?”, confermando di usare anch’essa tali filtri. Quando la conduttrice ha domandato perché una donna sicura di sé come lei sentisse il bisogno di utilizzare questi filtri, Parietti ha risposto candidamente: “Perché non mi piace invecchiare.”

Il film hot di Alba Parietti che la rese celebre

La discussione prende una piega più provocatoria quando si concentra sul film che l’ha resa celebre, “Il macellaio”. La showgirl commenta con un tocco di sarcasmo: “Hanno dato quel film più spesso del ‘Passione di Cristo’!”

Tuttavia, la conduttrice le fa notare che il film è stato visto come un vero e proprio fiasco al botteghino, suscitando l’interesse del pubblico per motivi diversi da quelli artistici. A questa osservazione, l’attrice risponde con fermezza: “Il pubblico si aspettava qualcosa di quasi porno, ma in realtà il film è erotico ma di qualità.”

La conduttrice prosegue con un argomento diretto, sottolineando: “Ci sono ben diciassette minuti di scene amorose nel film.” A questo punto, l’attrice si difende scherzosamente, spiegando: “C’erano pelli di daino, la ‘patata’ non era visibile.”

In breve, Alba Parietti difende con determinazione il film e il suo significato, sottolineando: “Mi piace piacere. Mi fa piacere che il mio ‘lato B’ abbia attratto molti italiani, ma cosa c’è di male? E tutto questo senza nemmeno fare nulla.”