Addio a Keith Jefferson, l’iconico volto di Django Unchained

L’attore statunitense Keith Jefferson, noto per le sue straordinarie performance nei film del leggendario regista Quentin Tarantino, ha lasciato questo mondo giovedì 5 ottobre, all’età di 53 anni.

La notizia del suo passaggio è stata annunciata da Nicole St. John, la sua agente di fiducia, tramite le pagine di ‘The Hollywood Reporter’.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 9 agosto, quando lo stesso Jefferson ha condiviso su Instagram la sua lotta contro il cancro. Con coraggio, ha scritto: “A volte, Dio ci mette alla prova, lasciandoci l’arduo compito di superarla. Quando mi è stato diagnosticato il cancro per la prima volta, ho dovuto fare una pausa, riflettere, e non ero pronto a condividere questa notizia con nessuno, né con la mia famiglia, né con gli amici. Tuttavia, oggi sono qui per condividere la mia storia, poiché la mia fede si sta rafforzando.”

Keith Jefferson: vita e carriera

Keith Jefferson, nato il 7 aprile 1970 a Houston, ha iniziato la sua straordinaria carriera dopo aver conseguito il diploma in recitazione teatrale presso la U.S. International di San Diego. Successivamente, ha perfezionato le sue doti frequentando i corsi di recitazione presso l’Università dell’Arizona.

Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel film del 1995, ‘A proposito di donne’, diretto da Herbert Ross. Tuttavia, è stato nei film di Quentin Tarantino che Keith Jefferson ha veramente brillato, recitando al fianco di stelle del calibro di Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson in ‘Django Unchained’ (2012), interpretando il ruolo di Pudgy Ralph. Successivamente, ha dato vita al personaggio di Charly in ‘The Hateful Eight’ (2015) e a quello di Land Pirate Keith in ‘C’era una volta… a Hollywood’ (2019).

Il messaggio di Jamie Foxx

Un toccante tributo è stato reso all’amico e collega Keith Jefferson da Jamie Foxx, con cui ha condiviso il set di ‘Django Unchained’. Jamie Foxx ha condiviso commosse parole sui suoi canali social: “Tutto fa male in questo momento, sto avendo difficoltà a guardare queste foto rivivendo i ricordi di noi che ci divertiamo un mondo. Mi mancherai, amico, mi mancherai”. E poi dice: “Non avrei mai pensato di dover vedere queste parole a proposito del mio amico. Riposa in pace.”

L’incredibile legame tra Foxx e Jefferson ha radici profonde che risalgono ai loro giorni universitari nella vivace San Diego. Da quel momento, la loro straordinaria collaborazione ha attraversato decenni, iniziando a scintillare negli anni ’90 quando Keith Jefferson ha fatto una notevole apparizione in due indimenticabili episodi del “Jamie Foxx Show”.

La loro alchimia sullo schermo è stata una miscela irresistibile di talento e affinità. Recentemente abbiamo avuto il privilegio di assistere al loro straordinario ritorno sul grande schermo con il drammatico capolavoro di Prime Video, ‘The Burial’ (2023).