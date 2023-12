Adam Driver papà bis (ma in gran segreto). Ecco tutte le indiscrezioni sulla seconda gravidanza della compagna!

L’artista di spicco, Adam Driver, si sarebbe recentemente aggiudicato un ruolo ancora più importante nella sua vita: diventare un papà per la seconda volta. La notizia, riportata dal sito PageSix, ha scatenato un vortice di indiscrezioni, affermando che l’attore avrebbe accoltor in segreto la sua seconda figlia insieme alla moglie Joanne Tucker.

La data di nascita del piccolo non è nota, ma considerando che a gennaio la moglie di Driver era stata avvistata con un bellissimo pancione, la possibilità che la nascita sia avvenuta nei mesi successivi sembra molto probabile. Questa rivelazione, avvenuta solo recentemente, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Adam Driver e Joanne Tucker di nuovo genitori

Sembrerebbe che Adam Driver abbia appena dato il benvenuto al suo secondo bambino. Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata, sembra che l’attore abbia annunciato la nascita della sua seconda figlia durante le prove del suo spettacolo al Saturday Night Live. Durante la sua performance sul palco, ha scherzato dicendo: “L’anno scorso ho chiesto una bambina e l’ho avuta, il che è stato faticoso. Quindi quest’anno voglio Ambien”.

Anche se non si conosce la data esatta di nascita, sembra che la stella candidata all’Oscar abbia dato il benvenuto in famiglia a un’altra bimba. Non sono state pubblicate foto della coppia o della famiglia sui social, nonostante la loro solida relazione di quasi 10 anni.

Il bisogno di privacy

L’attore rinomato da sempre ha mantenuto un velo di segretezza assoluto sulla sua vita privata. È stato sposato con Joanne Tucker dal 2013, ma le informazioni riguardanti la loro relazione sono estremamente scarse. Si sono conosciuti durante i loro giorni da studenti di recitazione all’accademia di New York.

Le loro nozze si sono tenute in segreto, in una località paradisiaca alle Bermuda, lontani dai riflettori invadenti. Nel corso del 2018, hanno dato il benvenuto al loro primogenito, tuttavia hanno sempre provato a proteggere il loro bambino dai fotografi invadenti. Incredibilmente, non sono stati i neogenitori a rendere pubblica la notizia della nascita, ma una fuga di notizie fornita dalla sorella di Joanne Tucker.

Una situazione simile si è verificata con la nascita della loro seconda figlia. In quell’occasione, delle foto pubblicate da PageSix mostravano Adam Driver e Joanne Tucker uscire dalla loro casa di New York. Lui era intento a spingere un carrello carico di borse, mentre lei saliva in macchina, con un pancione piuttosto inconfondibile, anche se non fu mai confermato ufficialmente.