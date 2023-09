Accordo anti-inflazione: beni a prezzi contenuti da ottobre a dicembre

“Sono molto soddisfatto, il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre di inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo non soltanto alimentari, dal primo d’ottobre al 31 dicembre, e credo che questo sia un successo del sistema Italia”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine della riunione con i dirigenti di Federalimentare, Unionfood, Centromarca e Ibc. Egli ha descritto questo sforzo come un “contributo collettivo della nazione per frenare l’aumento dei costi”.

” Abbiamo apprezzato la volontà delle associazioni che parteciperanno al patto anti-inflazione insieme alla distribuzione, a commercianti, esercenti, grande distribuzione e anche a altre associazioni di impresa”, ha aggiunto il ministro.

Il trimestre anti-inflazione. In arrivo il ‘paniere tricolore’

Il trimestre anti-inflazione segna l’arrivo del ‘paniere tricolore’ come il colpo decisivo per sconfiggere l’inflazione. Come ha sottolineato Urso. “Questo un paniere tricolore che sarà davvero tale, tutti insieme uniti e in campo. Un paniere di prodotti di largo consumo, alimentari e non, cui quali tutti si impegnano a contenere i prezzi. Questo darà – secondo Urso – un colpo definitivo all’inflazione a beneficio di tutto il sistema Paese e darà fiducia ai consumatori e potranno, in questo modo, rifornirsi di quello che necessitano a prezzi più contenuti”.

Il ministro ha anche annunciato l’istituzione di un tavolo presso il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per discutere dei beni di largo consumo. Questo tavolo avrà lo scopo di lavorare in modo sistematico, continuativo e strutturale per mantenere sotto controllo i prezzi di produzione e, di conseguenza, i prezzi al consumo.

La rivoluzione del 4 agosto

Il 4 agosto, il Ministro Urso ha siglato uno storico protocollo di intesa con i rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale. Questo protocollo segna l’inizio di una rivoluzione nel mondo degli acquisti. A partire dal primo ottobre, entrerà in vigore un trimestre anti-inflazione che coinvolgerà i prezzi dei prodotti nel carrello della spesa di tutti i cittadini.

Una mossa audace e innovativa per proteggere il potere d’acquisto dei consumatori italiani.

10 settembre: la svolta

Il 10 settembre segna una data cruciale per il futuro dei consumatori italiani. Entro questa scadenza, il governo sta collaborando attivamente con le associazioni che hanno abbracciato l’accordo rivoluzionario. Questo accordo non riguarda solo i beni alimentari primari ma si estende anche a prodotti essenziali come quelli per l’infanzia.

Stiamo parlando del tanto atteso “trimestre anti inflazione”, che prenderà il via il 1° ottobre e si concluderà il 31 dicembre. Questo trimestre promette di offrire prezzi calmierati su una selezione di prodotti che fanno parte del “carrello della spesa” di ogni famiglia italiana. Ma come si realizzerà questa promessa?

Il governo ha previsto diverse modalità, tra cui l’applicazione di prezzi fissi, promozioni speciali su articoli specifici, e iniziative relative ai prodotti a marchio. Potremmo assistere a carrelli della spesa con prezzi scontati o una serie di prodotti offerti a un prezzo unico. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere la spesa quotidiana più accessibile a tutti e garantire un maggiore potere d’acquisto per le famiglie italiane.

Un patto storico: contro l’inflazione con tutti i grandi attori

È in atto una trattativa epocale, un accordo che coinvolge molte delle principali associazioni italiane, il governo e, a quanto pare, anche la premier Giorgia Meloni. Inizialmente, l’accordo è stato firmato da Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, e dai rappresentanti di una serie di associazioni, tra cui Federdistribuzione, COOP, Confcommercio, Federfarma e altre ancora.

In questo accordo, noto come il “trimestre anti inflazione”, si prevedono prezzi calmierati su una vasta gamma di prodotti di largo consumo, alimentari e non. Un’idea che punta a ridurre l’impatto dell’inflazione sui cittadini italiani, permettendo loro di acquistare beni essenziali a prezzi più convenienti.

Ma la novità più interessante è che il governo sta lavorando per estendere questa intesa all’industria. Questo significa che il patto contro l’inflazione coinvolgerà non solo i rivenditori e le associazioni di consumatori, ma anche le aziende produttrici stesse. Questo è un passo significativo verso un obiettivo comune: combattere l’inflazione e garantire prezzi accessibili per tutti.