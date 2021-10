Orta di Atella. Ventunenne del luogo sorpreso dai Carabinieri con 10 kg di marijuana in casa ed una pistola a salve. Arrestato.

I Carabinieri della Stazione di Orta di Atella, in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, di C.S. cl. 2000, residente in quel centro. L’uomo, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso dai militari dell’Arma all’interno della propria abitazione dove, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso 10 kg. di marijuana conservati all’interno di vari barattoli e scatole di plastica occultane nel vano garage, di un bilancino di precisione elettronico, un telefono cellulare, e una pistola a salve cal. 8 mm, sprovvista di tappo rosso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Benevento, a disposizione della competente autorità giudiziaria.