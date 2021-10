Rete delle Feste dedicate a Sant’Antonio Abate – Prima Giornata Nazionale

(Caserta24ore) Prima Giornata Nazionale della Rete Italiana per la Salvaguardia e Valorizzazione delle Feste di Sant’Antonio Abate, che si svolgerà il prossimo 23 ottobre 2021 presso la sede dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale a Roma e vedrà la partecipazione delle comunità di: Brindisi Montagna (Potenza), Calvello (Potenza), Campobasso, Cerami (Enna), Collelongo (L’Aquila), Fara Filiorum Petri (Chieti), Genzano di Lucania (Potenza), Macerata Campania (Caserta), Novara di Sicilia (Messina), Novoli (Lecce), Oppido Lucano (Potenza), Pedara (Catania), Ranverso (Torino), San Mauro Forte (Matera) e Trivigno (Potenza).

In tale contesto alla comunità di Macerata Campania con l’Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, NGO campana e fra le poche in Italia accreditata dall’UNESCO, è affidato il coordinamento internazionale.