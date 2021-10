Caserta. S.O.S. al rione Cappiello, quando piove la rete fognaria versa liquani in strada

Un cittadino esasperato ci scrive per segnalare che al rione Cappiello nel centro di Caserta, spesso con la pioggia, si intasa la rete fognaria con relativa fuoriuscita di materiali fecali sulla strada. Lo scorso 8 ottobre i condomini al piano terra si sono visti invadere di questa acqua sporca l’ingresso delle proprie abitazioni.



“Non ce la facciamo a vivere in queste situazione. Vi scrivo affichè si possa prendere atto della stato di degrado e di abbandono in cui viviamo. E’ necessario un piano di riqualificazione per tutto il quartiere”.

G.M ci tiene a precisare che “questa denuncia pubblica non ha ideologia politica o di partito”; ed infatti ci è stata recapitata solo dopo l’esito delle elezioni. Due giorni fa la problematica si è ripetuta.