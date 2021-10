Napoli. Il 10 ottobre: la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down.

(Caserta24ore) NAPOLI Il Garante dei diritti delle Persone con disabilità della Regione Campania, l’Avv. Paolo Colombo, in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down, che si celebrerà il prossimo 10 ottobre, invita a porre attenzione ai diritti e alle capacità delle persone affette da Sindrome di Down, sottolineando l’importanza di una loro efficace e piena inclusione sociale e lavorativa.

L’inserimento di una persona con disabilità in un contesto lavorativo, infatti, può apportare moltissimi benefici all’azienda, migliorando le capacità di lavorare in gruppo, di collaborare e di accettare e valorizzare ogni tipo di diversità. “Avere l’opportunità di lavorare è fondamentale per le persone con sindrome di Down – dichiara il Garante dei Disabili, l’Avv. Paolo Colombo – Un lavoro offre una maggiore indipendenza economica, la possibilità di imparare cose nuove, di interagire con altre persone e sentirsi apprezzati e gratificati. Le persone affette da Sindrome di Down, tuttavia, sono ancora vittime di pregiudizi e private di molte opportunità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, che ha causato l’interruzione di molti progetti mirati a favorirne l’inclusione. Auspico che la ripresa economica sia efficace per tutti e che inneschi un cambiamento culturale capace di coinvolgere anche e soprattutto per le categorie più fragili della nostra società, come quella delle persone con disabilità intellettiva”.