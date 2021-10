Le “Giornate del Respiro” presso lo Studio Medico D’Angelo

(Salvatore Candalino) CASAGIOVE Le malattie respiratorie croniche sono molto diffuse, ma spesso i pazienti tendono a sottovalutarle e di rado si sottopongono ai necessari controlli. Parte da questa premessa l’iniziativa del Dott. Giovanni D’Angelo di Casagiove di offrire ai suoi assistiti una consulenza pneumologica gratuita. “I pazienti tendono a tenere d’occhio la pressione o il diabete, ed invece spesso non sorvegliano abbastanza le patologie respiratorie croniche”, ci ha dichiarato il dott. D’Angelo. Le spirometrie sono effettuate dal dott. Fabio Perrotta, specialista in Pneumologia, che ci ha detto: “Per controllare la funzionalità respiratoria occorre eseguire una spirometria. Si tratta di un esame molto semplice, consiste nel soffiare in un apparecchio che registra la forza ed il volume dell’aria che entra ed esce dall’apparato respiratorio”. Le prime due “Giornate del respiro” hanno riscosso immediatamente una entusiastica adesione da parte degli assistiti: i posti disponibili sono andati esauriti in poche ore. “Abbiamo in programma altre sedute gratuite per le patologie respiratorie”, ha concluso il dott. D’Angelo. “La segreteria del mio Studio Medico – Via Don Bosco, 1, tel. 0823 /46.81.94 – contatterà gli assistiti portatori di questa patologia per organizzare le visite. Colgo l’occasione anche per ricordare che a breve cominceremo le vaccinazioni anti-influenzali. E’ importantissimo difendersi da tutti i virus, specialmente in questo periodo di pandemia.”