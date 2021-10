Falciano del Massico. Il 16 ottobre l’inaugurazione della Pinacoteca per San Rocco

(Paolo Mesolella) FALCIANO DEL MASSICO (Ce) Sarà inaugurata il 16 ottobre prossimo una grande Pinacoteca dedicata a San Rocco. Il santo di Montpellier quindi ha trovato una nuova casa per la sua pinacoteca nazionale. Tra i locali messi a disposizione da tante amministrazioni comunali e comunità legate a San Rocco, è stata scelta la comunità di FALCIANO DEL MASSICO in provincia di Caserta per ospitare numerosi quadri, veri capolavori d’arte che raccontano la sua vita operosa, al servizio di Dio e dei fratelli bisognosi. E’ questo il messaggio che il 30 maggio scorso Fratel Costantino ha comunicato al Sindaco della cittadina, Giovanni Erasmo Fava e all’intera amministrazione comunale dove San Rocco è il patrono. Sia l’inizio di un rapporto basato sulla stima reciproca e sulla comune devozione al Santo di Montpellier, campione della carità . San Rocco, ancora oggi è santo molto attuale, anche se sono trascorsi sette secoli dalla sua vita terrena, perché il suo amorevole tocco taumaturgico ci libera dal nuovo morbo pestilenziale che è il Covid 19. “La pinacoteca nazionale dedicata a San Rocco, spiega fratel Costantino, sarà un luogo di accoglienza, di arte e di riflessione spirituale, soffermando lo sguardo sul pellegrino di Dio .

I visitatori potranno ammirare numerosi dipinti che possono dare un nuovo impulso alla devozione e alla conoscenza di uno dei santi più venerati al mondo: Rocco di Montpellier il giovane pellegrino che venne in Italia e portò amore e conforto nel nome di Gesù .Solo in Italia si contano oltre tremila tra chiese, cappelle, santuari ed oratori, duecento settanta confraternite e patrono di ben 1889 comuni. Sono tanti gli artisti che dal Piemonte alla Calabria daranno vita della pinacoteca nazionale dedicata a San Rocco che sarà inaugurata sabato 16 ottobre.

Il presidente della repubblica Mattarella ha telefonato Fratel Costantino per esprimergli la sua ammirazione per aver creato un polo artistico – culturale nella cittadina campana .

Fratel Constantino De Bellis, il Fondatore dell’Associazione Europea Amici di San Rocco, è nato a Stornara (Foggia) , ma da oltre 25 anni è pellegrino anche lui sulle orme di San Rocco . Il suo apostolato lo porta in tutta Italia e in Europa dove è presente il culto del Santo Pellegrino di Montpellier, perché i suoi devoti lo possano conoscere ed ammirare spiritualmente. Gli artisti che saranno presenti in Pinacoteca saranno:

Lorenzo Moffa e Wanda Giannini di Foggia , Valentina Saverio Vurchio di Cerignola FG

Mario Didonfrancesco di Lecce, Ennio Cobelli di Santhia VV , Luigi Sinisgalli di Potenza

Yuri Kuku Vibo di Valentia , Corrado Armocida di Gioiosa Jonica Rc , Eleana Spaziani di Sora (Frosinose)

Luigi Cali’ di Napoli, Viola violetta di Novara, Patrizia Gallassi di Carisio VC, Saverio Genise di Gattinara VC

Maria Pelizzaro di Novara , Gianfranco Combi di Lecco, Maria Teresa di San Benedetto dei Marsi Al

Giovanbattista Di Dio di Gela Cl, Claudio Larini di Falciano del Massico Ce, Angelo Potenzieri Pace Palo del Colle BA