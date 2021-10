Evento on line: “Piccole vittime dell’ipersessualizzazione: chi tace acconsente”,

(Caserta24ore) Lunedì 11 ottobre alle ore 21. un evento speciale on line da annotare nell’agenda! Si tratta della tavola rotonda virtuale “Piccole vittime dell’ipersessualizzazione: chi tace acconsente”, che avrà luogo ore 21.00.

E’ possibile seguire l’evento online sulla pagina Facebook oppure sul canale YouTube di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Parteciperanno il presentatore e giornalista Maurizio Belpietro, gli onorevoli Vittorio Sgarbi e Simone Pillon, Don Fortunato Di Noto, instancabile oppositore della pedofilia e della pedopornografia. Interverranno altresì Massimo Gandolfini, neurochirurgo e presidente dell’Associazione Family Day, Miriam Incurvati, psicologo e psicoterapeuta, e Antonio Morra, giornalista autore di “Porno Tossina” e “Pornolescenza”. Modererà Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. Il tema è quello dell’ipersessualizzazione dei minori sui media, diventata sempre più una vera e propria piaga internazionale. La sessualità viene spesso imposta ai minori su internet o sugli altri media in modo indebito (messaggi e stereotipi sessualizzati, pornografia, ecc.), oppure i minori vengono addirittura coinvolti in vicende sessuali pericolose e illecite (si pensi a fenomeni quali il revenge porn, l’adescamento o la pedopornografia). L’ulteriore isolamento dei minori dovuto alle restrizioni sociali conseguenti all’epidemia da Covid-19 ha aumentato a dismisura il tempo passato sui social e – parallelamente – ha esacerbato le conseguenze disastrose dell’ipersessualizzazione. Basti pensare che, nei mesi più difficili della pandemia, le polizie postali hanno riscontrato un aumento pari al 246% degli adescamenti di minori sui social.

Per affrontare queste sfide, l’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus avviò all’inizio del mese di settembre la campagna “Piccole Vittime Invisibili”, presentata al Senato della Repubblica, e ha promosso diverse iniziative di sensibilizzazioni collegate. Inoltre, l’Associazione ha realizzato un docufilm sull’azione di Meter Onlus (presieduta da Don Fortunato Di Noto) contro la pedofilia e la pedopornografia. Il webinar in forma di tavola rotonda dell’11 ottobre ore 21, farà il punto della situazione sulla campagna di Pro Vita & Famiglia ed esplorerà le cause dell’ipersessualizzazione dei minori sui media, le conseguenze per le piccole vittime e i possibili rimedi. Da seguire su: – Facebook Live e – YouTube Live