Agro Caleno. Miasmi, fumi e odori da combustione ogni sera nei paesi dell’area

Con la brezza serale, quando i venti soffiano da sud ovest, le cittadine dell’Agro Caleno e in maniera maggiore Calvi Risorta vengono investiti da odori sgradevoli, fumi da combustione. Soprattutto durante la notte questi odori invadono i centri abitati. Nell’area a Nord di Napoli i cittadini da settimane sentono esalazioni di sostanze organiche in decomposizione, al riguardo la Procura ha avviato un’indagine per capire a fondo da cosa derivino e quali sono le cause. Prende consistenza l’ipotesi che potrebbe trattarsi di capannoni o terreni che hanno accumulato scarti di lavorazione. Nell’Agro Caleno sembra più la puzza da incenerimento rifiuti ‘made’ Terra dei Fuochi. Il timore dei cittadini dell’area è che lo smaltimento illegale dei rifiuti tramite incenerimento in posti nascosti (capannoni abbandonati, vecchie masserie) sia ricominciato con la lieve ripresa economica delle attività produttive (foto di repertorio).