Caserta. Liberiamoci dalla plastica, domenica la giornata nazionale, l’attività di raccolta a Valle di Maddaloni

La giornata nazionale di ‘Plastic Free’, ha radunato, il 26 settembre, trenta volontari che hanno dedicato alcune ore a raccogliere i rifiuti abbandonati.

Si è tenuto in un po’ tutte le città italiane, anche nel casertano dove diverse realtà si sono attivate per ripulire dalla plastica l’ambiente. Per la provincia di Caserta ecco come esempio su tutte quanto fatto dalla Pro-Loco della Valle di Maddaloni.



“Accompagnati da numerosi volontari e del servizio civile – spiega Domenico Farina della Pro-Loco, abbiamo completato un percorso nei pressi dei Ponti della Valle raccogliendo soprattutto carta e plastica. Doverosi i ringraziamenti per le donazioni che ci ha permesso di acquistare magliette e cappellini da distribuire ai volontari. Noi del servizio civile abbiamo rimossi 100 sacchi (40 Plastica, 45 indifferenziato, 15 vetro e ingombranti).”.

In totale in tutta Italia sono stati trecento gli eventi di sensibilizzazione e pulizia dell’ambiente, grazie all’organizzazione e alla partecipazione del volontariato.



I volontari del servizio civile della Valle hanno elaborato una lettera da inviare al comune di Caserta dove invitano le persone addette alla tutela del territorio di supervisionare maggiormente il tratto di strada che da Valle di Maddaloni arriva a Caserta, in particolar modo via Giulia dove si concentra il maggiorn numero di abbandono di rifiuti.

Infine il giorno prima, il 25 settembre, si era tenuto un evento presso l’acquedotto Carolino a Valle di Maddaloni, dove è stato possibile grazie all’amministrazione della Reggia di Caserta poter visitare l’opera borbonica in tutta la sua bellezza.