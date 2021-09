(Caserta24ore) Il bellissimo film “Unplanned” è arrivato anche a Caserta. Sarà possibile vederlo il 28 ed il 29 settembre prossimo, alle ore 18 e alle ore 20, presso l’UCI Cinemas CINEPOLIS di Marcianise. Il Film racconta la storia vera di Abby Johnson 38 anni, ex manager della Planned Parenthood un’organizzazione abortista americana che le aveva affidato la direzione di una clinica. Nel 2009 Abby rinunciò al suo lavoro dopo aver visto con i propri occhi la CRUDA REALTÀ DELL’ABORTO, praticato ai danni di un bambino di 13 settimane. Abby assistette a un aborto monitorato con gli ultrasuoni, che permette di vedere che succede dentro l’Utero. Abby, che di aborti ne aveva subiti due, vide per la prima volta il feto perfettamente formato che tentava di sfuggire all’aborto: SI CONTRAEVA, SI CONTORCEVA. Una visione molto diversa da quella che le era stata data durante l’addestramento e che le raccontava che “il tessuto fetale non sente niente quando è rimosso”. Ora ha otto figli e si batte con tutte le forze contro l’aborto. Per le date di tutta Italia: https://www.unplanned.it/anteprime-nazionali.html