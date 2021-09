Pietramelara. Ottantenni emigrati tornano in paese in camper

Una famiglia di Pietramelara ha ricevuto durante il fine settimana la visita di alcuni parenti in camper. Nonostante le numerose insistenze a ospitarli in casa hanno voluto dormire, all’interno del giardino, nel loro camper. Una storia particolare perchè i due coniugi hanno rispettivamente 82 e 80 anni e volevano festeggiare il compleanno nella terra di origine. Vivono da anni a Genova.

La coppia ogni anno gira il mondo, fermati solo un po’ dalla pandemia, 2 anni fa arrivarono fino in Islanda con il loro camper.

Della serie non si è mai vecchi per viaggiare e fare quello che a volte sembra impossibile. (foto di repertorio)