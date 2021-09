Valle Caudina. I recapiti per il servizio consegna spesa e farmaci agli anziani

La Pro Loco ‘’Valle’’ Organizza, per i cittadini con difficoltà motorie, per anziani e per coloro che non possono svolgerlo autonomamente, il servizio di consegna a domicilio della spesa di generi alimentari o beni di prima necessità e farmaci. Tale servizio può essere richiesto dal lunedì al venerdì contattando i seguenti numeri telefonici: Sede Pro Loco: 0823-336388 | Presidente Pro Loco: 339-2279175 | Farmacia: 0823-336228 | esecondo il seguente orario: 08,30/12,30 15,30/19,00 (foto di repertorio).