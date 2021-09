Napoli. La Divina Commedia per immagini. Settecento anni di iconografia dantesca.

(ilMezzogiorno) NAPOLI Mostra bibliografica e iconografica. 26 settembre 2021-31 gennaio 2022 ( prenotazione obbligatoria ). Inaugurazione Domenica 26 settembre ore 12,00 #GIORNATEDELPATRIMONIO2021 intervengono Teresa D’Urso, Andrea Mazzucchi, Salvatore Buonomo. Le più belle immagini della Divina Commedia in mostra a Napoli alla BIBLIOTECA NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE III” da domenica 26 settembre ( GIORNATE DEL PATRIMONIO 2021). Una grande mostra che celebra l’immaginario dantesco, ricco di suggestioni e allegorie, di simboli e luoghi fantastici, che ha da sempre attirato l’interesse degli artisti. “La Divina Commedia per immagini. Settecento anni di iconografia dantesca” , questo il titolo della mostra che documenta, in modo completo, ma sintetico, i momenti diversi della tradizione figurativa della Divina Commedia dal XIV ai giorni nostri. Un percorso ricco di seduzioni che accompagna il visitatore dalle ingenue miniature dei primi codici medievali, agli accurati disegni del Quattrocento, e delle prime edizioni a stampa, alle illustrazioni più famose come la pregiata edizione di Antonio Zatta (Venezia, 1757 -1758 Dedicata alla Sagra Imperial Maestà di Elisabetta Petrowna imperatrice di tutte le Russie), l’Atlante Dantesco di John Flaxman, le illustrazioni di Francesco Scaramuzza e quelle più celebri di Gustave Doré ( Parigi, Hachette 1861).“L’ importante ed ampia presenza nelle raccolte della Biblioteca dell’opera dell’Alighieri- afferma il direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, Salvatore Buonomo – ci permette di offrire una rassegna sistematica dell’iconografia della Divina Commedia e di seguirne l’evolversi. Gli splendidi manoscritti della seconda metà del Trecento e del Quattrocento testimoniano l’impegno e l’accuratezza che i disegnatori hanno dedicato fin dal primo momento ad illustrare la Commedia al pari dei testi sacri. La tradizione figurativa dantesca si sviluppa e inserisce in piena autonomia nell’ambito delle correnti artistiche e del gusto del momento diventando una vera e propria forma di espressione del messaggio poetico e metaforico di Dante.“ Trai manoscritti esposti splendidi miniati, il più antico quasi coevo della Divina Commedia risalente alla seconda metà del trecento presenta settantasei disegni a penna, talvolta leggermente coloriti in rosso, riconducibili alla cultura figurativa del periodo in Umbria. Riccamente miniato è un altro codice della fine 300 ed inizio 400 proviene dalla collezione del medico e bibliofilo Domenico Cotugno, e contiene il poema dantesco con il commento di Francesco da Buti che incornicia il testo. Appartiene alla collezione farnesiana, invece, Il manoscritto datato al 1411 con iniziali miniate: significativa quella posta ad apertura del Purgatorio che raffigura Dante e Virgilio sovrastati dalle anime purganti. “Illustrare la Divina Commedia è sempre stato un compito difficoltoso in cui in ogni epoca si sono cimentati artisti anche di chiara fama da Sandro Botticelli a Salvatore Dalì, – aggiunge il direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, Salvatore Buonomo – ma la mostra al magnetismo scenografico abbina l’emozione di offrire in visione autografi originali e esclusivi che documentano l’interesse per l’opera dell’Alighieri da parte di autori come Leopardi e De Sanctis “. Di Giacomo Leopardi sono esposte alcune pagine autografe dello Zibaldone e la canzone Sopra il monumento di Dante con note di pugno del poeta.

Tra le rarità in mostra le tavole in rame di Giovan Giacomo Machiavelli, si tratta dei disegni originali realizzati da Machiavelli tra il 1806 e il 1807, che affiancano l’edizione della Commedia curata da Filippo Machiavelli, apparsa a Bologna per Gamberini e Parmeggiani tra il 1819 e il 1821 con le 101 tavole dell’incisore.

