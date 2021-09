Milano. Mangiagalli, salvati dall’aborto 24.111 bambini

(ilMezzogiorno) MILANO Il lavoro al Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli procede senza sosta! Nel mese di agosto, la sede, è sempre rimasta aperta, per assicurare vicinanza e sostegno accogliendo mamme “invisibili” a tante persone. Tra i molteplici progetti in corso, è stato aperto il primo “Punto di Ascolto CAV Mangiagalli” nella città di Milano, per “portare fuori” l’impegno e avvicinarci ancora di più al territorio e a chi ha bisogno di noi. Un servizio completamente gratuito attivo, in questa prima fase, fino al 30 novembre 2021 grazie al supporto del Municipio 2 del Comune di Milano. Si sta lavorando per avviare altri Punti di Ascolto CAV nella Ccittà. Con l’occasione vi informiamo che i bimbi nati dal 1984 ad oggi, grazie all’impegno del CAV, ma soprattutto grazie a tante mamme coraggiose che hanno detto il loro Sì alla Vita sono 24.111. Sono numeri importanti, che fanno riflettere, ma non sono solo numeri, sono soprattutto storie di Vita vera!

Cari saluti.