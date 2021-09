Gli studenti campani ultimi in Italia in italiano e matematica. Cresce la dispersione scolastica

(ilMezzogiorno) NAPOLI Proseguono i “giovedì di Dedalus”, il ciclo di seminari tematici dal titolo “Dialoghi e movimenti, proposta per la Dedalus che sarà” per festeggiare i primi 40 anni della Cooperativa sociale Dedalus, che vedranno alternarsi istituzioni, amici, operatrici e operatori che in questi anni hanno avuto occasione di conoscere la cooperativa e il suo modo di “fare lavoro sociale”. Il seminario “Delicati equilibri: lavorare con le scuole, partecipare alla comunità educante, contrastare la povertà educativa. Il ruolo delle cooperative e del civismo attivo” è in programma il 23 settembre alle ore 17:00, e rappresenta un’occasione per analizzare i percorsi intrapresi per contrastare l’abbandono scolastico e il fallimento formativo, come i “patti di comunità”, e riflettere su quanto è ancora necessario mettere in campo per ripensare la scuola nel suo complesso. A partire dal superamento, a livello centrale, della logica dei bandi e dei finanziamenti a pioggia a favore di una programmazione, co-progettazione, monitoraggio e valutazione permanente degli interventi, e ripristinando, a livello locale, una governance integrata tra scuole, enti locali e soggetti del civismo attivo e del privato sociale. Un tema che risulta di grande attualità. Secondo il rapporto Invalsi 2021, infatti, presentato a luglio scorso, nel 2020, anno del Covid e della DaD, gli studenti campani sono ultimi in Italia in italiano e matematica: il 64% al termine delle superiori non raggiunge il punteggio minimo di competenze in italiano, mentre il 73% quello di matematica. Molto alto anche il livello di dispersione implicita, (e cioè quella degli studenti che escono però dalla scuola senza le competenze fondamentali), che in Campania si attesta al 20,1%, contro una media nazionale del 9,5 per cento. Relativamente alle attività legate alla scuola, e cioè mediazione linguistico culturale, accompagnamento all’inserimento scolastico di minori stranieri e neoarrivati, promozione di incontri scuola-famiglia, laboratori per la valorizzazione delle differenze e l’integrazione culturale, promozione peer education, contrasto di dispersione scolastica, nel solo 2020, la Cooperativa Dedalus ha seguito 164 alunni di cui 34 minori rom, attivato 1 centro di sostegno allo studio, messo in rete 17 scuole, erogate 8 borse di studio, effettuato 51 interventi di mediazione per famiglie. “A 50 anni da Don Milani – spiega Andrea Morniroli, coordinatore dell’incontro e (con che carica vuoi apparire?)- uno dei principali problemi della scuola italiana sono i giovani che perde. Alunne e alunni che nella stragrande maggioranza sono figli dei poveri. O sono alunni con fragilità o con background migratorio. Un’evidenza che conferma come la povertà educativa è un fenomeno complesso provocato da determinanti sociali, economiche e culturali. Per questo, se la scuola pubblica deve rimanere al centro di ogni azione di contrasto di abbandono e fallimento formativo, allo stesso tempo essa da sola non è sufficiente. Serve tutta la comunità educante, dove la responsabilità educativa diventa collettiva e condivisa da tutti gli attori del territorio. La Dedalus si sente parte integrante e convinta di tale comunità e su questo lavora da anni con scuole, altri attori del civismo attivo, enti locali, operatori culturali e imprenditori per contrastare e arginare tali fenomeni. Per questo ha deciso, nel percorso di riflessione su suoi 40 anni, di dedicare un incontro a questi temi”. Intervengono: Franco Lorenzoni, Maestro e scrittore

Annamaria Palmieri, Assessore all’Istruzione Cultura e Turismo del Comune di Napoli

Rossella De Feo, Già Dirigente Ic Bonghi di Poggioreale

Marco Rossi Doria, Presidente Impresa Con i bambini

Paola Esposito, Referente area scuola cooperativa Dedalus

Annamaria Ajello, Professoressa di psicologia dell’educazione. Coordina Andrea Morniroli

L’evento accoglierà in presenza 50 persone, è possibile richiedere di partecipare in presenza iscrivendosi a questo link https://forms.gle/AjLxgX8xFv9v9oXG8 Il seminario si terrà comunque on line collegandosi al link

https://us02web.zoom.us/j/81629829552?pwd=SlRUSDNPcnE1RS9LQWc2dXhjTzZTZz09

o in diretta fb sulla pagina di Dedalus cooperativa sociale.

L’obiettivo di questo seminario, come degli altri che seguiranno fino al marzo 2022, è di confrontarsi con la storia e il futuro della cooperativa, partendo ogni volta da un punto di vista diverso e provando a mettersi in gioco con curiosità e apertura in uno scenario di costante cambiamento.