CAPUA “DANTE, RISORGI! EUROPA, OPRA, TRIONFA!»

(Caserta24ore) CAPUA Sabato 2 ottobre alle ore 18.30, per la felicità di chi ama leggere e scrivere poesie (portate anche le vostre), a inaugurazione del suo XXIV anno accademico l’Accademia Palasciania – in collaborazione con Capua Sacra, Cose d’Interni Libri e Capua il Luogo della Lingua Festival, e nell’àmbito del Patto per la Lettura di Capua “Città che legge” – terrà nella Chiesa di San Salvatore a Corte (Capua, via Principi Longobardi 19) l’evento «Dante, risorgi! Europa, opra, trionfa!». Si tratta dell’XI edizione in Terra di Lavoro dell’evento globale «100 Thousand Poets for Change» (Centomila poeti per il cambiamento), una sorta di grande rito annuale dedicato alla poesia e alla speranza, che intorno all’inizio d’autunno unisce tutti i continenti fin dal 2011. Tra le centinaia di versioni locali che in questi giorni si terranno in tutto il mondo, quella di Capua sarà dedicata al 700° anniversario della morte di Dante, ma anche a tanto altro. Dopo una breve introduzione di Marco Palasciano, presidente dell’Accademia Palasciania, e i saluti del Sindaco Luca Branco, si terrà una prima parte – «Tradurre gran poeti oso ai profani» – consistente in un incontro con Carmen Gallo e Daniele Ventre, a presentazione delle loro recenti pubblicazioni («Le fuggitive» di Gallo, la sua traduzione de «La terra devastata» di Eliot e le traduzioni di Ventre delle «Argonautiche» di Apollonio Rodio e della «Teogonia» di Esiodo). La seconda parte – «Tra inferno, purgatorio e paradiso» – sarà una lectura Dantis di Palasciano commentata da Antonio Del Castello (tre frammenti dalla «Commedia», uno per ciascuna cantica). La terza parte – «Or far portar poesie d’ogni natura» – sarà un reading collettivo con introduzione dell’Assessora Veronica Iorio, dove chiunque potrà declamare le proprie poesie o quelle dei propri poeti e poetesse preferiti; né mancherà un omaggio a Andrea Zanzotto, del quale pochi giorni dopo sarà il 100° anniversario della nascita. (Nota: i titoli dell’evento e delle sue tre parti sono tutti anagrammi l’un degli altri.) Ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-Covid.