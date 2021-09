Piedimonte Matese, si vota per chi e per quale programma di futuro sviluppo locale?

(di Giuseppe Pace, autore del saggio “Piedimonte M. e Letino tra Campania e Sannio”) In un precedente mio articolo su di un media online del Sannio Alifano e dintorni scrivevo: ”In periodo di accesa competizione elettorale per il rinnovo della res publica della cittadina di Piedimonte d’Alife, Matese dal 1970, è più gratificante scrivere di cose forse più generose come quelle di… Tralascio dunque, per il momento, l’ambiente politico piedimontese (che dovrebbe uscire verso la luce del futuro, senza più feudi elettorali) per scrivere d’altro, meno difficile?”. Eccomi ora a mantenere la promessa di scrivere di ambiente politico piedimontese di ieri, di oggi e di domani. L’ambiente politico di ieri è noto a tutti anche se sono pochi a dirlo senza timori e paure di reazioni che prevedono a torto o a ragione. Quelli che lo dicono, come me, riconoscono un ambiente precedente all’amministrazione del Dr. L. Di Lorenzo, che ereditava e cavalcava, come un torero intrepido, un consolidato feudo elettorale. Uso la terminologia del feudo elettorale perché è entrata nel linguaggio corrente e sembra far capire meglio i contorni del quadro ambientale di un territorio. Feudo elettorale può significare un uso improprio della terminologia adatta ad un passato remoto con il nobile feudatario, dei borghesi (abitanti del borgo) e dei sudditi fino ai servi della gleba. Del passato prossimo, invece, i feudatari erano i politici o il politico locale che teneva lontani gli altri politici -provinciali, regionali e nazionali- dal mettere le mani sulla città, parafrasando noti scritti e personaggi della cinematografia mondiale. Per un mezzo secolo e passa a Piedimonte Matese, ma pure nella vicina Alife e non solo, si è fatta sentire la presenza di un politico di mamma D.C., che tutto faceva per i propri “figli” elettorali, s’intende. Accanto e dentro alla promozione di nuovi ospedali, scuole, uffici pubblici locali e sovra comunali, egli pare che ponesse uomini e donne di fiducia. Lo avrebbe fatto per due motivi. Il primo per dimostrare la sua potenza locale in modo che gli altri indecisi o avversari politici potessero ricredersi e fidarsi ed affidar visi: per eventuali bisogni di sistemare il figlio, il nipote, la moglie, l’altro parente stretto e anche di quarto grado come il cugino. Il secondo è per avere punti certi di raccolta voti sia durante la competizione elettorale che tra le due competizioni per seminare e crescere di proseliti. Ecco, in estrema sintesi sia pure con approssimazioni, le caratteristiche del moderno feudo elettorale, che non riguarderebbe solo Piedimonte Matese ma non pochi dei circa 8mila comuni italiani, non solo del Mezzogiorno. Nei feudi elettorali non pochi sono i fedelissimi sudditi-galoppini elettorali- sistemati in regione, provincia, comune, ospedale, comunità montana, consorzio di bonifica, ecc.. Questo comunque non avveniva solo a Piedimonte d’Alife, ma anche in non pochi degli altri comuni casertani degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, ecc.. Gli oppositori dei primi 20 anni erano i Socialisti e i Comunisti, un po’ meno duri i socialdemocratici e i repubblicani pure presenti. Poi negli anni Settanta i Socialisti hanno banchettato nel palazzo del feudatario, faccio analogie per semplificare. I successori del feudo elettorale piedimontese hanno solo cercato, ereditando per linea parentale il feudo, di tenere il timone che conduceva la nave per motu proprio. Non avendo quell’esperienza, nata dalla gavetta del capostipite feudale, con tanti pregi oltre che con i difetti suddetti, hanno perso facilmente il controllo della nave che è andata a sbattere sugli scogli della Democrazia. Questa, per chi non lo sapesse ancora, ha anche il potere della Magistratura (operazione “Assopigliatutto” con Assessori signorsi) oltre che quello delegato ai politici di maggioranza e minoranza presenti al Parlamento e negli Enti Locali. Sempre negli anni Settanta e seguenti gran parte degli ex comunisti e una parte degli ex socialisti piedimontesi, come altrove, si sono annichilati e divenuti “sudditi” del Pd e le schermaglie procedurali di questi giorni nella sezione di quel partito ne sono sintomi sia di divisione che di “graffiarsi a vicenda”. Arriviamo all’Amministrazione della res publica del dr. L. Di Lorenzo- denigrato soprattutto da alcuni demagoghi del Pd locale- che ha dovuto imbarcare collaboratori consiliari, che hanno ceduto alle lusinghe dell’oposizione alla prima occasione, alcuni arrotondavano con l’indennita di carica assessorile lo stipendio di docenti. Ricordo, al lettore, che subito dopo il commissariamento dell’amministrazione precedente con l’operazione “Assopigliattto”, la Commissaria della Prefettura di Caserta, ribadi l’importanza della scuola in un concerto natalizio svoltosi nella scuola media di primo grado Giacomo Vitale. La frase che lesse ad alta voce era ben evidente in una parete interna della scuola citata prima: “solo la scuola può compiere il miracolo di trasformare il suddito in cittadino”, frase dell’On. Pietro Calamandrei. Apprezzai la funzionaria prefettizia perché sapeva quello che diceva e non parlava bene per non dire niente come fece un’altra Autorità,di anime, pure presente. Quest’ultima, grande parlatore del nulla, non lasciava facilmente il microfono messogli in mano da un mio compagno di classe piedimontese che guidava e forse guida ancora un’associazione culturale delle circa 50 esistenti a Piedimonte M.. Di tali associazione accennai nel mio saggio “Piedimonte M. e Letino tra Campania e Sannio”, dove scrissi pure che andare troppo a braccetto tra potere civile e religioso disorienta il cittadino che, in caso di ingiustizia eventualmente subita da un’Autorità, potrebbe rivolgersi all’altra, invece, se non vede differenze sta zitto e soffre. Questo è uno dei motivi della diffidenza in crescita del cittadino verso i politici, che nel nostrano Mezzogiorno è maggiore. La Democrazia italiana, cristiana e non, nata dalla resistenza al nazifascismo, però richede i partiti e uomini e donne che li rappresentano degnamente e a servizio delle istituzioni democratiche, non per tornaconti personali e familiari. Scrissi anche che alcune Associazioni culturali piedimontesi venivano promosse oppure ostacolate da un preciso assessorato, che la Legge non prevede poiché tutte le Associazioni, il Legislatore, le vuole apartitiche e senza fini di lucro. Irreggimentarle sotto un Assessore comunale non era la cosa giusta. L’Assessore “accusato” al quale portai un po’ di libri, me li restituì offeso di lesa maestà. Gli dissi, che al suo posto, li avrei a maggior ragione dati per dimostrare che non era il suo caso di ridurre gli spazi democratici che le Associazioni socio-culturali ne hanno diritto per Legge nazionale. Nel presentare il mio libro, prima citato, con l’Amministrazione L. Di Lorenzo, il presentatore, direttore del più antico tra i media online casertano, disse che il lavoro dimostrava conoscenza non superficiale del territorio di Piedimonte Matese e di Letino. Aggiunse che ”uno può nascere anche a Letino…..”. Mi fece sorridere e gli dissi “vada per quel Letino”, erano presenti F.Occhibove. G.G. Caracciolo, G.D’Abbraccio, ecc.. Ricordo ciò perché non voglio autoglorificarmi soltanto, ma dire anche al lettore che io non scrivo solo del mio paese di nascita o di formazione, ma anche di altri lontani con la pretesa di aiutare la lettura dell’ambiente di un determinato territorio e paesaggio. Ciò premesso vengo al futuro politico di Piedimonte Matese, che la competizione elettorale in corso dovrebbe assicurare ai cittadini piedimontesi residenti, come i miei compagni di classe negli anni Sessanta a Piedimonte d’Alife. Ne ricordo alcuni: +Luigi Boggia, Ranieri Gaetani, Marcellino Diana, Luigi Costantini, *Alfonso Merolla, Geppino Paoloantonio, Angelo Pepe, Michele Tacchetti, ecc.. A Piedimonte Matese oggi ci vado d’estate e qualche volta anche d’inverno ed è sempre un piacere vedere quella che rispetto al piccolo Letino degli anni Cinquanta, mi appariva come una metropoli sfavillante e molto più ricca di servizi compresi quelli delle attive azioni cattoliche dell’Annunziata e di San Marcellino. A Piedimonte notavo, direi oggi, una maggiore evoluzione delle tradizioni verso l’innovazione e l’evoluzione culturale democratica del mammifero placentato della specie Homo sapiens. Di Piedimonte d’Alife, lessi nel 1963, il libro del prof. Dante Bruno Marrocco e a consigliarmelo fu un compagno di classe dell’Annunziata. Poi l’anno successivo il prete di San Marcellino mi diede da leggere le “Memorie di un Italiano” del padovano Ippolito Nievo, che, tra l’altro, descriveva la scoperta del mare del protagonista cosa che mi successe l’anno dopo in gita scolastica a Napoli . Chi vincerà la competizione elettorale a Piedimonte tra breve? Ho visto un po’ di tutte le liste, ma ho potuto ascoltare anche e attentamente il programma illustrato digitalmente dall’Ing. Vittorio Civitillo, che ho valutato ricco di volontà di fare e soprattutto l’appello rivolto ai professionisti piedimontesi, non più poche centinaia degli ani Sessanta, e spero anche tra il 30% circa dei docenti. Nel libro ”Il Paese che non amava la scuola”, di Alfredo Vinciguerra del 1986, si afferma che il 70% dei docenti non si dà da fare a sufficienza come professionisti della scuola e credo che abbia ragione da vendere poiché molti si considerano impiegati statali più che liberi professionisti sia pure sotto lo stato che tende ad essere padre-padrone. L’ing. V. Civitillo parla di persone che “sanno parlare bene per non dire nulla”: ciò può essere valido per non pochissimi docenti, purtroppo. Se i voti avuti dalla lista dell’Avv. Grillo alla scorsa tornata elettorale confluiranno sulla lista civica dell’Ing. V. Civitillo, questi potrebbe vincere. Verrà così definitivamente sepolto il feudo elettorale ultradecennale precedente? Se cosi fosse aumenterebbero i vantaggi per la Democrazia a Piedimonte Matese, città epicentrale di un vasto Sannio Alifano compreso tra Letino e Caiazzo e tra Gioja S. e Capriati al Volturno. Siamo in territorio Sannita Pentro più che napoletano con i loro politici di professione sempre pronti a mietere voti nel povero territorio matesino. V. Civitillo ha ragione quando distingue queste elezioni amministrative da quelle politiche e regionali con altri programmi rivolti a territori più vasti. Qua si deve dare più valore alle liste civiche più svincolate dai boss della politica politichese che sanno “parlare bene per non dire niente” come ribadisce il citato candidato aprimo cittadino della città di Piedimonte Matese, in calo demografico. Se dunque vince l’Ing. V. Civitillo, che non conosco di persona, lo sviluppo di Piedimonte M., tra Campania e Sannio, potrebbe essere meno angusto e più libero dall’ingessatura partitica regionale e provinciale anche se segnali “negativi”in tale direzione non mancano come per le altre liste guidate anche da Architetti e Professori. Civitillo, infine, promette che ai professionisti e alle piccole imprese locali si aprirà un maggiore spiraglio di libertà per crescere autonomamente senza l’invadenza dei feudi elettorali, non di liste civiche. Parla di marchi di produzione sia agricola che altro anche se la paventata collaborazione con il potere spirituale religioso locale non mi appare foriero di democrazia partecipata. Viceversa i partiti continueranno a considerare Piedimonte territorio di caccia per le carriere elettorali di pochi “sudditi” per impoverire la maggior parte dei cittadini. Ho chiesto a tre dei miei ex compagni di scuola delle previsioni, ma solo uno ha avuto il coraggio democratico di rispondermi, fino ad oggi. La paura di esporsi è ancora tanta e non ne vedo la ragione perché siamo nel 2021 d.C. con un’esperienza democratica italiana, non più monarchica da 76 anni. Non dovremmo essere più in un ambiente di Democrazia in “fasce” (come in Russia, ecc.) ma adulta per scegliere secondo opinione e non per assecondare intressi consolidati e consolidanti di chicchessia (già nel “Palazzo”, che a Milano chiamano il”Palazzaccio” intendolo come luogo spesso di malaffare), da molto tempo!