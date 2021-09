Sparanise/Teano. Il Foscolo festeggia sette proff che vanno in pensione

(Caserta24ore) TEANO/SPARANISE Una cerimonia da incorniciare quella che si è tenuta mercoledì 15 settembre scorso, presso il ristorante la Quercia a Sparanise. Il Foscolo ha festeggiato ben sette suoi docenti che hanno lasciato l’insegnamento per la pensione: tre professoresse (Capuano Teresa, Grazia Migliozzi e Wanda Natale) e quattro professori (Silvano Perrotta, Mario Salzillo, Sergio Squillace e Alfonso Basilone). Un saluto, a tratti, commovente, per docenti storici del Foscolo che hanno salutato con una bella cerimonia i colleghi dopo 40 anni di insegnamento, molti dei quali trascorsi proprio nella sede Foscolo di Sparanise o in quella di Teano. Un saluto di ringraziamento ha fatto da premessa alla cena. E sono state ringraziati dal Preside e dai numerosi colleghi, prima le professoresse e poi i professori: la professoressa Capuano Teresa di Religione, che dopo aver insegnato nelle Scuole Medie di Teano, Pignataro Maggiore, Camigliano e Francolise, ha insegnato 24 anni al Foscolo di Sparanise; la professoressa Grazia Migliozzi di Matematica, con 42 anni di insegnamento: dopo 10 anni di servizio a Gallarate e a Sesto Calende, in provinciua di Varese, ha insegnato 32 anni al Foscolo di Sparanise; la professoressa Wanda Natale di Diritto ed Economia, con trent’anni di insegnamento al Foscolo di Sparanise. E poi i docenti: il prof. Silvano Perrotta di Economia Aziendale, con 33 anni di insegnamento nelle sedi Foscolo di Teano e Sparanise, il prof. Salzillo Mario di Matematica, con 24 anni di servizio al Foscolo, dopo 10 anni trascorsi nelle scuole di Milano, Roma, Tivoli e Sessa Aurunca. E poi ancora il prof. Sergio Squillace docente di Educazione Fisica, che dopo aver insegnato in provincia di Bari e a Sessa Aurunca, ha insegnato per 31 anni al Foscolo di Teano. Infine il prof. Alfonso Basilone di Economia Aziendale, che ha insegnato nella sede di Sparanise da almeno trent’anni, dal periodo d’oro del Galilei diventato poi Foscolo. Una vera e propria perdita per la scuola di Sparanise e per il paese per questi sette bravi e stimati docenti che vanno in pensione dopo oltre 40 anni di apprezzato lavoro. Per l’occasione sono stati regalati loro collane di perle e orologi di valore ed una targa con un commovente saluto di ringraziamento. Alla cerimonia di saluto hanno partecipato il Preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella, don Paolo Martuccelli, i familiari e numerosi docenti, anche alcuni che erano da poco in pensione come la prof.ssa Silvia Delle Fave. E’ stata una buona occasione per parlare di loro e della loro presenza attiva nella scuola. La cerimonia ha coniugato insieme l’opportunità di un saluto con l’ augurio di un sereno riposo. Molto suggestivo il momento del saluto ai sette docenti, ai quali sono state donati anche tanti fiori. Il preside Paolo Mesolella, le prof.sse De Chiara Lucia, Boragine Teresa, Ventrone Carmela, Natale Immacolata, Marrese Silvana ed i proff. Ausiello Rosario e Franco Occhicone, hanno ricordato a tutti i presenti, le doti umane e professionali dei pensionanti che per 40 anni si sono fatti amare dagli alunni e stimare dai docenti. Li ha ringraziati infine il preside Mesolella, per il loro impegno, la passione posta nel trasmettere agli alunni i valori autentici dello sport, del Diritto, delle scienze, dell’Economia aziendale e della matematica ma soprattutto per l’impegno, la costanza e il rispetto avuto per gli alunni e per i colleghi docenti.