Roma. Una riflessione sul miracolo della maternità: un convegno il 20 settembre.

(IlMezzogiorno-ProVita) ROMA E’ impossibile non commuoversi di fronte allo straordinario miracolo della Vita: o restare indifferenti di fronte alla sublime bellezza di una donna che, diventando mamma, rende possibile (più di chiunque altro) un simile prodigio! È allora per noi un onore e un piacere invitarti al convegno Essere madri e figli, che si svolgerà a Roma il 20 settembre 2021! L’evento vedrà la partecipazione di Maria Rachele Ruiu, responsabile scuola di Pro Vita & Famiglia, e della giornalista e scrittrice Costanza Miriano. Introdurrà e modererà la serata Giuseppe Scicchitano. Ti aspettiamo quindi il prossimo 20 settembre, a partire dalle ore 21, nella Parrocchia Santa Maria Immacolata e San Vincenzo de Paoli, in via di Tor Sapienza 52 a Roma!

Perché essere mamma è la più grandiosa delle avventure!