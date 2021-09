LCaserta. Oltre 14 milioni di euro per gli impianti sportivi della Provincia

(Caserta24ore) CASERTA “Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria per il Bando per lo Sport e Periferie 2020 che stanzia in tutto 140 milioni di euro. Sono pervenuti complessivamente 3.380 progetti per la ristrutturazione e la nuova costruzione di impianti sportivi. Un risultato straordinario del Governo Conte che ha dimostrato sempre una particolare sensibilità per questo tema”. Lo dichiara in una nota il deputato casertano del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Buompane, già vicepresidente della commissione bilancio della Camera dei Deputati.

“Una bella notizia che accolgo con favore quella che tra i soggetti destinatari di finanziamento vi è anche la provincia di Caserta, – spiega il Deputato – che ha ottenuto la somma di oltre 14 milioni di Euro per 21 progetti approvati. Risorse per interventi di realizzazione, recupero e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e il completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale ed internazionale. – Conclude il parlamentare pentastellato.

Di seguito i comuni che hanno ottenuto i finanziamenti:

BAIA E LATINA € 700.000,00 CAIANELLO € 699.999,99

CANCELLO ED ARNONE € 700.000,00 CASAL DI PRINCIPE € 700.000,00

CASTEL VOLTURNO € 700.000,00 CELLOLE € 700.000,00

CELLOLE € 225.000,00 CERVINO € 600.000,00

DRAGONI € 700.000,00 FRANCOLISE € 675.000,00

GRAZZANISE € 700.000,00 MARCIANISE € 700.000,00

MARZANO APPIO € 699.327,34 MIGNANO MONTE LUNGO € 698.773,13

PIETRAVAIRANO € 699.999,99 RAVISCANINA € 699.886,00

RIARDO € 700.000,00 SAN MARCO EVANGELISTA € 700.000,00

SANTA MARIA CAPUA VETERE € 699.650,00 SPARANISE € 700.000,00

VAIRANO PATENORA € 700.000,00