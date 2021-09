Caserta. La Staffetta per la Speranza arriva alla Reggia di Vanvitelli

(Caserta24ore) CASERTA L’iniziativa di Fondazione Città della Speranza con il Patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa attraversa tutta Italia per supportare la ricerca oncologica pediatrica – Prosegue nel suo viaggio attraverso tutto il Paese, la Staffetta per la Speranza “Facciamo salpare la Ricerca” organizzata da Fondazione Città della Speranza e patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa. Partita lo scorso 13 settembre da Padova, la Staffetta ha attraversato l’Umbria e il Lazio per giungere oggi a Caserta e proseguire verso la prossima tappa di Alberobello, prima di giungere a Taranto, destinazione finale. I frazionisti della staffetta della tappa di oggi -del gruppo sportivo Carabinieri- sono Giovanna Epis, campionessa di maratona che ha rappresentato il nostro Paese alle Olimpiadi di Tokyo 2021, Yohanes Chiappinelli, specialità 3.000m siepi, Stefano Chiesa, specialità 50km marcia, Sergiy Polikarpenko, specialità 10.000m e Triathlon, Michela Cesarò, specialità mezzofondista 5.000m – 10.000m. La staffetta “Facciamo salpare la Ricerca” mira a supportare la ricerca oncologica pediatrica, tema centrale per la Fondazione Città della Speranza che si occupa di promuovere la ricerca scientifica contro le malattie oncologiche. Inoltre, l’iniziativa vuole rendere omaggio alla memoria dei medici Giuseppe Basso e Modesto Carli che hanno dedicato la propria vita alla lotta ai tumori pediatrici. La staffetta tocca 6 diverse regioni italiane fino a giungere il 18 settembre a Taranto, dove dopo una tappa all’aeroporto militare di Grottaglie, gli atleti percorreranno gli ultimi 25 km della Staffetta fino alla portaerei Cavour, dove verrà issata la bandiera di Fondazione Città della Speranza. Oltre agli atleti che hanno partecipato a questa tappa, hanno partecipato alla staffetta anche Stefano La Rosa, per la maratona, e Matteo Giupponi, per la marcia 50 km, e gli atleti, Nicole Colombi, specialità marcia. Ecco tutte le tappe della staffetta: (…) Venerdì 17 settembre: arrivo alla Reggia di Caserta, Sabato 18 settembre: arrivo all’aeroporto militare di Grottaglie con cerimonia per issare la bandiera di Città della Speranza sulla portaerei Cavour. Incontro pubblico serale “La Ricerca è Vita” alla presenza della dott.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, e del dottor Valerio Cecinati, primario del reparto di Oncologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto.

Fondazione Città della Speranza ringrazia i sostenitori che hanno permesso la realizzazione della Staffetta: Bedeschi Spa, Karizia Spa, Macinazione Lendinara Spa, Unicomm Srl, Xacus Srl, Sanpaolo Invest – Private Banker Flavio Destro, Pregis Spa, Salumificio Lanzarini Giovanni Srl, Target Point New Srl, Melegatti 1894 Spa, I-Tech Medical Division, Frattin Auto Group – Viaggiare Rent Srl, Azienda Agricola La Caneva dei Biasio, A&D Spa Gruppo Alimentare e Dietetico, OrtoRomi Società Cooperativa Agricola. Fondazione Città della Speranza lotta dal 1994 contro le malattie oncologiche pediatriche ed è il principale finanziatore dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP). Quest’ultimo, inaugurato nel 2012, è una struttura di oltre 17.500 mq, di cui 10.000 dedicati esclusivamente alle attività di ricerca in diversi settori. Ogni anno l’Istituto porta avanti 10 progetti di ricerca, selezionati da un Comitato Scientifico Internazionale attraverso il Bando Direzione Scientifica IRP.