Teano – Storia di un matrimonio in Autogrill

(Caserta24ore) CALVI RISORTA -I protagonisti del matrimonio a Teano: i signori Di Girolamo. Armando Di Girolamo (82 anni) e Caterina Capuano (79) sono due coniugi di Calvi Risorta (provincia di Caserta) che il 18 settembre 1971 hanno scelto di festeggiare il proprio matrimonio presso l’Autogrill – allora Motta – di Teano.

A cinquant’anni da quel giorno, il 18 settembre 2021, lo stesso locale accoglierà i signori Di Girolamo e la famiglia nata dalla loro unione per festeggiare il cinquantesimo anniversario della coppia, accompagnandola anche in questo importante traguardo della propria storia familiare. Nozze e Nozze d’Oro in Autogrill. Nel 1971 i signori Di Girolamo hanno festeggiato il proprio matrimonio nell’Autogrill di Teano Est (Caserta), che allora come oggi rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Autogrill rappresentava già allora un’eccellenza nel settore dell’ospitalità, un luogo dove alla disponibilità di prodotti di qualità premium e alle specialità della cucina regionale si univa un servizio curato e attento. Cinquant’anni dopo è stato proprio il ricordo di quel giorno felice a spingere la coppia a confermare la propria fiducia e a scegliere per i festeggiamenti delle Nozze d’Oro lo stesso locale Autogrill, ancora oggi come cinquant’anni fa sinonimo di eccellenza e presenza costante nelle tappe più importanti della vita degli italiani.