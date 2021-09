Napoli. 𝘪 𝘵𝘦𝘴𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴𝘤𝘩𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘉𝘪𝘣𝘭𝘪𝘰𝘵𝘦𝘤𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢

(ilMezzogiorno) NAPOLI Si inaugura il 15 settembre alle ore 10,30 alla Biblioteca Universitaria di Napoli la mostra โ€œ๐˜“๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜‹๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜‰๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜•๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช.โ€ Entrano cosรฌ nel vivo le manifestazioni per lโ€™anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri indette dal Comitato napoletano โ€œDante per tuttiโ€, a cui aderiscono le biblioteche Universitaria e Nazionale di Napoli. Lโ€™idea di dedicare una mostra agli anniversari danteschi intende illustrare la genesi del culto del sommo poeta come simbolo assoluto dellโ€™italianitร e di una nazione unitร . Si parte dalle celebrazioni del 1821 (quinto centenario della Morte), che esprime in nuce lโ€™afflato risorgimentale che guarda a Dante Alighieri come poeta civile, profetico anticipatore dellโ€™Italia che rivendica la sua indipendenza , per passare al 1865 quando il sesto centenario della nascita potรฉ essere finalmente celebrato nella cornice del nuovo Regno dโ€™Italia e consacrare Dante poeta della nazione. Fino al 1921 quando unโ€™Italia che era uscita vittoriosa dalla Grande Guerra, riconosce in Dante lโ€™elemento identitario del paese. La narrazione รจ affidata a splendidi e significativi testi: un’elegante edizione della Divina Commedia datata 1819-1821, detta โ€œMacchiavellianaโ€ perchรฉ pubblicata da Filippo Macchiavelli e โ€œistoriataโ€ da 101 tavole in rame da Giovanni Macchiavelli; il Codice Cassinese della Divina Commedia, del 1865, per la prima volta letteralmente messo a stampa per cura dei monaci benedettini della Badia di Monte Cassino; il Codice Trivulziano 1080 della Divina Commedia riprodotto in eliocromia sotto gli auspici della sezione milanese della Societร Dantesca Italiana nel sesto centenario della morte del Poeta, stampato a Milano nel 1921; l’Albo dantesco, edito per cura del bollettino โ€œIl VI Centenario dantesco di Ravennaโ€ a Roma nel 1921 e alcuni documenti e lettere autografe, tratti del Legato Imbriani posseduto dalla BUN, attinenti l’edificazione del monumento a Dante, a Napoli nella omonima piazza. In continuazione ideale si apre Domenica 26 settembre alla Biblioteca Nazionale di Napoli la mostra โ€œ๐˜“๐˜ข ๐˜‹๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช. ๐˜š๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ง๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ขโ€ in questo caso a guidare il visitatore sono le illustrazioni piรน significative della Divina Commedia che si sono succedute nei secoli, miniature medievali, disegni a penna del 300, incisioni, stampe del 700 ed 800 fino alle pregiate edizioni novecentesce illustrate da artisti come Salvatore Dalรฌ. Tante le raritร e curiositร .In entrambe le mostre,inoltre, si potranno ammirare alcune tra le edizioni a stampa piรน antiche e di pregio delle opere di Dante Alighieri possedute dalla Biblioteca Universitaria di Napoli, e da quella Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli nellโ€™ambito

del progetto โ€œDante per tuttiโ€, nato dalla partnership di numerose Istituzioni e soggetti culturali napoletani col patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri โ€‹