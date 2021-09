Teano e i messaggi di Sara

(Giulio De Monaco) TEANO. A proposito del periodico “Il Messaggio” di Teano: Morto Tonino dopo qualche tempo due ciclopi delle carta.stampata impazzano a palla allegramente.Con candida eleganza il tema muta di poco .Niente Teano e la sua storia,e neppure troppi fatti di cronaca. Qualche scritto generico e basta. Dove è finita Teano coi suoi ricordi ? la sua gente guerriera e i suoi monumenti architettonici?, le sue bellezze naturalistiche?.le sue testimonianze archeologiche e tutto il resto?. Unica perla rara che tratta di tutto e a tutto campo è Sarà G Finocchi che con i due Ganimedi costituisce l’asse portante del foglio

.Scrive con levità di stile, con chiarezza di idee e soprattutto con elegante semplicità.In sintesi non può non piacere. Al punto tale che sarebbe opportuno intitolare il giornale: I messaggi di Sarà,.O no?