Napoli. Aspettando il Miracolo di San Gennaro:

(IlMezzogiorno) NAPOLI Le Botteghe artigiane di San Gregorio Armeno si preparano al Miracolo di San Gennaro.

Dal 13 al 19 Settembre 2021 le botteghe artigiane di Via San Gregorio Armeno esporranno statuette e creazioni dedicate al Santo Protettore di Napoli, San Gennaro, con la speranza che il 19 Settembre egli faccia la grazia, facendo sciogliere il sangue nell’ampolla custodita nel duomo di Napoli, e che questo sia di buon auspicio affinché il Covid non sia più una minaccia per tutti i popoli del mondo. Domenica 19 settembre, se San Gennaro farà la grazia, le botteghe festeggeranno omaggiando turisti e visitatori con una gradita sorpresa che sarà svelata nel comunicato di Venerdì 17 Settembre 2021. (dal Presidente Arch. Gabriele Casillo)