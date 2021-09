Caserta. Aprite la biblioteca comunale!

(Caserta24ore) CASERTA “Stamattina siamo stati alla biblioteca comunale, chiusa da 11 mesi: abbiamo affisso uno striscione per denunciare questa situazione scandalosa, che lascia senza luoghi di studio migliaia di giovani.

Viviamo in una città che non ha spazi culturali, non ha cinema o luoghi di aggregazione. Una città che fa di tutto per spingere i giovani ad andare via. Dobbiamo rendere la biblioteca comunale agibile e fornita e aprire nuove sedi negli spazi pubblici dismessi. Queste sono priorità delle politiche che vogliamo mettere in campo per la cultura: bisogna rispondere ai tanti studenti e studentesse che vogliono usufruire delle aule studio e che vogliono condividere idee da vicino; bisogna permettere a tutti i cittadini e le cittadine di avere libero accesso alla cultura. Chiediamo l’immediata riapertura della biblioteca comunale, questa situazione non è più accettabile!” dichiara Raffaele Giovine candidato Sindaco per Caserta.