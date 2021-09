Caserta. Al Museo Michelangelo la retrospettiva di Gerardo Del Prete

(Caserta24ore) CASERTA Martedì 7 settembre 2021, dalle ore 19 alle 21 presso il Museo Michelangelo si terrà l’inaugurazione della mostra “Una personale (inutile?) / retrospettiva di Gerardo Del Prete con una lettura critica di Enzo Battarra. 7 – 29 settembre 2021 ingresso gratuito prenotazione obbligatoria a questo link (è richiesta certificazione COVID) giorni e orari di visita: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 14.00

martedì dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00 sabato e domenica chiuso. La mostra propone una selezione di opere curata dall’autore e presenta qualche esempio delle sue sperimentazioni e ricerche artistiche quarantennali.

Sarà l’occasione per incontrare Gerardo Del Prete e divagare, confrontarsi, parlare, discutere di arte, di letteratura, di scienza, di filosofia, di vita, perdendosi nei suoi colori. E per ascoltare Enzo Battarra che proporrà la sua analisi del gesto artistico dell’autore. In anteprima, ecco un assaggio di cosa scrive Battarra:

“Colore, colore, colore. Che si fa trasparenza, che si fa materia, che si fa figura. Per entrare nel mondo pittorico di Gerardo Del Prete bisogna scendere nella «vasca» e sentirsi immersi in un fluido policromo avvolgente. Non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. E così accade per i quadri di un artista che è sempre fedele a se stesso nella sua continua ricerca di rinnovarsi, di stupire, di meravigliare.”

“Il Buonarroti e il suo museo” dice la dirigente scolastica Vittoria De Lucia, direttore anche del museo, “sono orgogliosi di ospitare questa splendida mostra. L’aspirazione alla continua ricerca artistica di Del Prete si sposa pienamente con la vocazione sperimentale di un istituto tecnico come il Buonarroti, proiettato a preparare i giovani a vincere le sfide del futuro. E’ stato anche un piacere incontrare l’artista che già in passato e molte volte ha collaborato con noi”.

https://musemichelangelo.altervista.org/una-personale-inutile-retrospettiva-di-gerardo-del-prete/