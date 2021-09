Ambiente del Sannio e dei Daci tra miti, storie e ricordi

(di Giuseppe Pace, specialista di Ecologia Umana dell’Univ. di Padova) L’Ecologia Umana studia l’ambiente inteso come insieme di natura e cultura. Essa ha i caratteri multi, inter e transdisciplinari. Negli ultimi secoli il primato della natura ha ceduto il posto alla cultura, che dispone di una sempre più sofisticata a èpotente tecnologia capace di plasmare meglio o peggio l’ambiente naturale. Essa va contemperata con la società umana vivente in un territorio e in un paesaggio che ha i segni dell’identità. I popli preromani da alcuni decenni stanno riaffiorando dalla dannazione della memoria e assurgono all’attenzione di sempre più studiosi e non solo d’Archeologia. Nel mio saggio “Italia e Romania. Geografia, analogie regionali e d’ecologia umana”, del 2010, ho evidenziato in particolare i Daci che precedettero i Romani e furono da questi conquistati e inviati in schiavitù o militarizzati nelle numerose legioni imperiali di Traiano. Alcuni di quegli schiavi stanno riaffiorando dalle ceneri della Storia nell’ambiente dei Sanniti sia pure con tracce non ancora ben distinte per testimoniarne non poche affinità civili. L’ambiente geostorico del Sannio si estende sugli attuali territori di 5 regioni amministrative (molisano, beneventano, basso abruzzese chietino, alto casertano o medio Volturno, alto foggiano e basso laziale). L’ambiente della Dacia comprende gran parte dell’attuale Transilvania in Romania, che Roma caput mundi assoggettò nel 106 d. C. con Traiano. I Sanniti furono, invece, asseggettati da Roma dopo le famose guerre sannitiche- durate oltre mezzo secolo- dal 290 d. C., dunque 4 secoli circa prima dei Daci. Quest’estate grazie ad un architetto interessato non solo al “suo” Sannio, ma anche ai Daci, con la spada curva, ho potuto verificare che i due schiavi su Porta Bojano di Altilia, erano, molto probabilmente, Daci deportati là, dalla gens locale Neratia verso la fine del II-III sec. d. C.. Gli schiavi di Altilia venivano utilizzati dagli appaltatori di pecore imperiali, riportati nella lapide sulla suddetta porta lungo il decumano e lungo il tratturo transumante. Prima della romana città di Altilia vi era la fortezza dei Sanniti posta a sud e più in akto sul Matese da cui passavano le mandrie degli ovini lungo il tratturello verticale transumante che conduceva greggi e pastori a Cusano Mutri e Cerreto Sannita come ricordato da libro “Pecore e pecunia” dello scriptorum loci Vito Maturo e del molisano Natalino Paone. Il Matese è ancora la montagna sacra dei Sanniti Pentri nonostante il cristianesimo abbia oscurato le divinità sannite con santi cristiani martiri delle persecuzioni di Diocleziano in modo speciale come San Bartolomeo a Bojano, San Nicandro a Venafro, ecc.. La recente rievocazione, a Castel San Vincenzo, delle Volturnali con omaggi al Deus Volturnus mi hanno fatto ricordare le mie pesie dedicate al Volturno paterno e al Lete materno, inserite in una mia raccolta di 10 canti fluviali (Biferno, Brenta, Danubio, Lete, Mures, Nilo, Rio della Plata, Reno,Tevere, Volturno) e pubblicati da una rivista internazionale. L’acqua con la memoria ancestrale del paleolitico ci ricorda che il culto del Dio Volturno affonda le radici nel basso neolitico, dunque si perde nella notte dei tempi. Venerata per migliaia di anni, la divinità fluviale venne “carpita” dagli Etruschi e in seguito dagli stessi Romani”. Il rito antico dei Volturnali costituisce un evento riportato in auge dall’Associazione Culturale Feronia al fine di rendere omaggio al “Deus Volturnus”, divinità fluviale venerata nell’alta Campania fino all’avvento del Cristianesimo. Tre “Volturnie” e due “Ancelle” (rispettivamente “Sacerdotesse” e “Serve” del Dio Volturno), si renderanno protagoniste di un rito propiziatorio ispirato proprio alle antiche ricorrenze pagane. “Venerata per migliaia di anni, la divinità fluviale venne “carpita” dagli Etruschi (prima della fondazione dell’Urbe) e, in seguito dagli stessi Romani. Fu il successore di Romolo, Numa Pompilio ad istituire i “Volturnalia”, tra le più antiche ricorrenze religiose romane. Al riguardo alcune fonti storiche riferiscono di una festa fluviale di fine estate (27 agosto), dedicata al “Tevere divinizzato” e ispirata proprio alla preesistente festività che nel comprensorio di Capua (cui faceva territorialmente riferimento l’alta Valle del Volturno) ogni anno veniva svolta in onore del Dio eponimo del fiume più grande del Mezzogiorno. Un rituale di ringraziamento attraverso il quale i Campani, cantando, danzando e banchettando sulle rive del fiume, rendevano omaggio alla Divinità “dal corso sinuoso”, che fertili e produttivi sapeva rendere i campi lambiti dalle sue acque. A distanza di duemila anni il nostro grande fiume,Volturno, culla di civiltà e prosperità fa rievocare il mito antico. Altro mito nel Sannio Pentro è legato al fiume Lete, quello dell’oblio o della dimenticanza, illustrato bene da Virgilio nell’Eneide e ripreso da Dante 8 secoli fa. In tali acque è presente il magnesio che ha funzioni rilassanti percui può causare distensioni varie, che ho illustrato in due sagggi dedicati anche alla valle alta e media del Lete. In Dacia ho potuto verificare dal vivo- insegnando 5 anni al liceo tecnologico “Transilvania” di Deva/ Hunedoara- dell’esistenza di un Legatus legionis di Venafro (IS): L. Ovinio Rufo, che controllava la regolare spedizione dell’oro estratto dalle miniere aurifere dei monti del tramonto o Apuseni (apus, in romeno, significa tramonto). La conquista della Dacia fruttò a Traiano un bottino di cinque milioni di libbre d’oro (pari a 163,6 t), doppio d’argento, oltre a mezzo milione di prigionieri di guerra con le loro armi. Secondo Strabone, Decebalo mise insieme un esercito di circa 200.000 armati, oltre agli alleati Roxolani ecc.. Traiano sfidò i Daci con la forza di quasi 15 legioni romane, più le unità ausiliarie e le vexillationes legionarie componendo un esercito di 150.000 uomini di cui di cui 75/80.000 legionari e 70/75.000 ausiliari. I Daci guidati da re Decebalo avevano la spada ricurva in avanti e a Palazzo Colagrosso di Bojano, in agosto scorso, qualcuno lo ha ricordato con un modellino ben fatto e confrontato con altri guerriri romani, egiziani, ecc..Traiano precedette, con la sua politica imperiale, il richiamo, scritto a chiare lettere su Porta Bojano di Altilia, dei magistrati romani agli esattori delle tasse di Altilia a trattare meglio i pastori degli appaltatori di pecore imperiali lungo il tratturo Pescasseroli Candela e i loro schiavi tra cui i Daci. Traiano fu un Ottimo Principe, favorì il ripopolamento di liberi contadini nella penisola, investendo capitali e fornendo ai coloni i mezzi per il sostentamento e il lavoro nei campi; in cambio i coloni si impegnavano a versare una parte dei raccolti come saldo del debito. Questo sistema aveva bisogno del controllo da parte dello stato affinché potesse funzionare. Da un lato bisognava impedire che gli esattori delle imposte depredassero i colonii o che i latifondisti esigessero più del dovuto riducendo alla miseria e alla semischiavitù i contadini; dall’altro bisognava difendere i coloni dai briganti e gli invasori che avrebbero potuto devastare le terre costringendoli all’abbandono delle campagne e a riversarsi in città lasciando le terre incolte. Per ovviare al declino dell’agricoltura italica impose ai senatori di investire in Italia almeno un terzo dei loro capitali. Pose dei limiti all’emigrazioni dalla penisola, tentando di incentivare la presenza del ceto imprenditore e della manodopera in un’Italia che stava perdendo la sua centralità e che stava per avviarsi a una fase di declino. Traiano fece bruciare i registri delle tasse arretrate per alleggerire la pressione fiscale sulle province e abolì alcune tassazioni che gravavano sui provinciali e gli italici; poté così creare una sorta di cassa risparmio popolare che concedeva prestiti ai piccoli contadini e imprenditori romani che in tal modo beneficiarono di larghe concessioni; vennero poi favorite le prime cooperative e associazioni dei mestieri. Traiano fu soprattutto, come detto, un grande filantropo e protettore della gioventù romana. Per ovviare alla miseria dei ceti più bassi, e tentare di risollevare le condizioni della declinante economia italica. Traiano sacrificò parte del suo patrimonio personale per assicurare il sostentamento a centinaia di bambini e giovani bisognosi. A Benevento sull’Arco di Trionfo è raffigurata la distribuzione di viveri alla popolazione e soprattutto ai bambini poveri. Così pure dei rilievi sono conservati nel Foro Romano, riferentisi all’istituzione degli «Alimenta Italiae» in favore dei «pueri et puellae alimentari». Il venafrano L. Ovinio Rufo, seguendo il normale cursus honorum, e ricoprendo pertanto i ruoli precedenti di pretore ecc., della provincia di Ulipa Traiana Sarmizrgetusa, dove fu legato di legione Gemina XIII di stanza ad Alba Iulia, bella citta tran silvana con chiese ortodosse e cattoliche ed un interessante museo della transumanza degli Apuli: dunque tra Daci e Appuli o Pugliesi foggiani, vi era transumanza ovina prima di Roma. Oggi i romeni sono monoteisti ortodossi, prima come Daci erano politeisti con capitale a Sarmizegetusa Regia dove governava il re con i sacerdoti e 14 altari sacri stanno a testimoniarlo in rocce andesitiche anche. L’ultimo re dei Daci è stato Decebal che sfidò disinformato Roma, mentre priuma Burebista più intelligente ed informato trattò con Roma la pax romana ed unificò la Dacia cedendo territori sul Ponte Ausino con le sponde romene del Mar Nero dove morì lo scrittore latino nativo di Sulmona, Ovidio, in relegatio perpetua augustea. Della religiosità dei Daci me ne parlava spesso sia il vetusto collega di storia Gligor Hasa che il più giovane Vlaic Sorin, appassionato di miti e coordinatore di iniziative di storia dacica, romana e medievale con Jancu di Hunedoara. Giorni fa osservando 6 sacrate cattoliche, nel monastero benedettino di Piedimonte Matese (CE), pregare in adorazione perpetua, ho pensato sia alla sorte di quelle 6 giovanissime suore, quasi tutte dell’America Latina, che al rito del ringraziamento che feci alla Dea del Matese, anni fa a Bovianum Vetus durante il Ver Sacrum. Tale Dea, dei Sannti, faceva piovere sulle sottostanti pianure d’Alife, di Bojano, di Telese e di Venafro durante l’estate per assicurare i raccolti dei Pentri. Un candelabro dedicato a quella dea è stato rinvenuto nella casa di +Angelo Bernardo a Colle d’Anchise (CB) del V sec. a. C. e da me illustrato in altri articoli. Il politeismo del passato precristiano assicurava al cittadino più spazio al sacro del successivo monoteismo cristiano? Sembra di si, anzi si potrebbe sostenere l’ipotesi che il politeismo sia meno monarchico o più democratico del cattolicesimo. Il consistente numero di chiese presenti a Bojano, Alife e sul territorio venafrano indica una religiosità non solo cristiana ma precedente con divinità “pagane” eccezionali tra i Sanniti. A Venafro l’appellativo di “città delle 33 chiese” è singolare e denota luoghi di antichi culti dell’Homo sapiens, che ha dentro e non solo fuori nelle sue varie culture la ricerca del sacro. Di Venafro ricordo lo studioso Naturalista, Nicola Pilla, che per primo descrisse, a fine secolo de lumi, il 1700, la vetta di monte Miletto decscrivendone gli ordini di rocce là esistenti mentre nel secolo successivo Giuseppe Volpe, prof. di storia naturale al liceo Sannitico di Campobasso, descrisse la nascita del Matese sia pure vedendovi erroneamente un ex vulcano con lago in alto da cui tracimavano pesci poi divenuti fossili a Pietraroja, che nel secolo dopo trovò ben altre descrizioni e interpretazioni geologiche e paleontologiche fino al noto Celurosauro “Scipionix samniticus” di oltre 115 milioni di anni: del periodo mesozoico del Cretacico, periodo successivo al Giurassico da cui il film noto di Spielberg, “Jurassic Park”. Ma del Sannio Pentro e della sua montagna sacra ricordo altri brandelli di memoria come mio nonno omonimo, che da Letino, con le sue circa 1000 pecore (con due garzoni e 7 figli) si associava a Pastabianca di Roccamandolfi (IS) e insieme conducevano le pecore lungo lo storico tratturo della Transumanza orizzontale tra Pescasseroli e Candela. Di Piedimonte Matese (CE) ricordo il Corridore del Cila di epoca Sannita ma di fattura Greca. D’Alife mi piace ricordare le mura romane, coeve a quelle di Altilia del 2-4 d.C. con entrambe le città solcate dal cardo e dal decumano: la prima estesa 12 ettari e la seconda città 24 ettari con dentro oltre 6 mila residenti. D’Alife ricordo il mietitore bronzeo vicino la chiesetta di santa Lucia. Cusano Mutri fu,invece, il luogo dell’imboscata dei Sanniti a due leioni romane nel 321 a.C., nota come Forche Caudine e ben descritta dal padovano Ttito Livio. Di Venafro conservo brandelli di ricordi sia del paesaggio montuoso (Monte Sambucaro di 1205 m, Monte Cesima di1180 m, Monte Corno di1054 m, Monte Santa Croce o Cerino di 1026 m, Colle San Domenico di 921 m) sia dei monumenti principali e delle chiese nonchè dei negozi e bar come “Caffè Cafè” dove ho sorbito, il 3 c.m. un buon caffe al prezzo inusuale di solo 0,8 euro. Venafro ha una fondazione mitica attribuita a Diomede, ma ha nell’antico nome di Venafrum origini sannitiche. Nella sua fertile pianura, in diversi punti sono stati rinvenuti numerosi reperti che fanno pensare all’esistenza di insediamenti umani già in epoca preistorica e protostorica. Nella guerra sociale, il Sannita Frentano Mario Egnazio la espugnò a tradimento e fece strage di sei coorti romane. Silla il senatore optimates, la rase al suolo. Ma le prime notizie certe dell’esistenza di Venafro risalgono al 300 a. C. quando si trovava sotto la giurisdizione dei romani con Massimiliano, rivestendo subito un ruolo importante e strategico tanto da essere nominata Colonia romana con Augusto (Colonia Augusta Julia Venafrum), e recepì la caratteristica sistemazione urbanistica, parzialmente conservata nell’abitato attuale. In epoca augustea molta attenzione fu data all’acquedotto (Rivus Venafranus) che portava l’acqua del Volturno dalla sorgente di Rocchetta al V. (IS) a Venafro. Il luogo rinomato per gastronomia, amenità e fertilità, è ricordato da Orazio come luogo di villeggiatura, e il Naturalista Plinio il Vecchio parla di una sorgente diuretica lì situata. In epoca romana vanta di una sviluppata economia con il rinomato olio che secondo la leggenda fu portato da Licinio il quale ne parla in molte sue opere. Sempre della fecondità del suolo e della fama dell’olio venafrano, Marziale ne dà sufficiente testimonianza. A Me preme ricordare un figlio di Venafro che in Dacia fu Lagatus legionis, che era il titolo assegnato ai comandanti di una legione. Il titolo di legatus legionis venne concesso ai comandanti (ex pretori) di una legione in una provincia con uno stanziamento legionario composto da più di una legione. Il legatus legionis, che aveva un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni circa ed aveva ricoperto in precedenza la carica di quewstore o tribuno della plebe era sottoposto al comando supremo del legatus Augusti pro praetore di rango senatorio. Qualora la provincia fosse difesa da una sola legione, il legatus Augusti pro praetore aveva anche il comando diretto della legione. Il legatus legioni, come in Dacia, L. Ovinio Rufo, di rango senatorio. A Venafro, di cui era innamorato come studioso della grandezza di Roma e della valle del medio Volturno, perché la città sotto monte Croce fu colonia augustea, molti erano gli illustri, scriveva Dante B. Marrocco, nella sua Guida del Medio Volturno, precisando che Sesto Aulieno, fu tribuno militare ammiraglio praefectus classis e comandante di armati alla leggera e dell’accampamento imperiale; L. Ovidio Rufo tribuno militare e legato n. XIII legione Gemina (in Pannonia sup., Ungheria); il giurista M. Munazio patrono di Aquino; Sesst Pulferio, in gioventù prefetto della IV coorte di Galli a cavallo dell’ala (schiera), e poi, in età avanzata patrono a Roma della colonia Giulia, flàmine di Traiano. Dubbio di Venafro esiste sul papa Ominsda (sec. VI) ma venafrani certi sono Giovanni di Venafro, giustiziere di Terra di Lavoro sotto Federico II; Giacomo Montaquila vescovo d’Isernia (1423) e consigliere della Corona (+1469); Giov. De Amicis giurista e pubblicista del 1500; Antonio Giordano (1459-1530), giurista e pubblicista e confidente di Pandolfo Petrucci signore di Siena, preside di quel comune prof. dell’università di Napoli, ambasciatore straord. Presso l’Imperatore Massimiliano e vari papi, e conte palatino; Antonio Santabarbara (+1520) colonnello dell’esercito fiorentino con Malatesta Baglioni; Giov. Batt. Della Valle (+1560), scrittore militare che pubb. Vallo, un’enciclopedia di tecnica militare in 4 libri; Tommaso Rocca (+1507) medico e prof. di Teorica di Medicina all’Università di Napoli, ecc.. Alife, Bojano, Venafro, Telese furono città dei Sanniti prima e dei Romani poi, ma i tesori ambientali che posseggono sono sottovalutati e poco noti ai turisti che preferiscono visitare quasi solo le coste del Tirreno e dell’Adriatico. I musei del Sannio, come quelli di Altilia e di Alife, andrebbero valorizzate con forme moderne di collaborazione pubblico-privato e con orari più funzionali ai turisti che ai dipendenti. Gli studiosi del Sannio non mancano né i libri che auspicano l’istituzione della Regione storica del Sannio estendendo il Molise con circa 300 mila residenti a circa 1 milione di persone comprendendo anche quelli dell’intera provincia di Benevento, l’alto territorio casertano con Piedimonte Matese città eèicentrale, parte del chietino, foggiano e frosinate. Un saggio del 2011 dello scrivente, edito a Padova nel 2011 tratta di Sannio attuale e futuro, saggio in lettura a non pochissimi Sanniti attuali campani e molisani soprattutto, che forse verrà ripreso per essere meglio conosciuto in qualche futuro appuntamento di rilievo in Molise.