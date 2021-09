TEANO/SPARANISE All’IS Foscolo due Open Day per una scuola sicura. Arriva l’Unità mobile dell’ASL

(Caserta24ore) AL FOSCOLO MARTEDI 7 SETTEMBRE E MERCOLEDI 8 SETTEMBRE ARRIVA L’UNITA’ MOBILE DELL’ASL.

Il Foscolo è diventato Covid Free con il 90% degli alunni vaccinati con Green Pass.

Al Preside del Foscolo non basta avere una scuola ormai Free Covid con il 90 per cento degli alunni vaccinati e con il cento per cento del personale docente e non docente con Green Pass. Ha deciso di coinvolgere anche gli studenti ed i genitori indecisi a fare il vaccino in due Open Day che si terranno presso le sedi di Teano e Sparanise, per far diventare la scuola ancora più sicura. Gli appuntamenti sono due: Martedi 7 settembre, l’Open Day, si terrà , dalle ore 9 alle ore 14, presso la sede di via Orto Ceraso a Teano mentre mercoledì 8 settembre prossimo, la giornata “per una scuola sicura” di terrà presso la sede di Sparanise, alla stessa ora (ore 9.00-14.00) Arriverà nel cortile della scuola l’Unità mobile dell’Azienda Sanitaria Locale, dipartimento prevenzione, di Caserta e potranno essere vaccinati, senza prenotazioni, gli alunni e i genitori che non sono ancora vaccinati. “Continuiamo a lavorare per una scuola in presenza in sicurezza e senza problemi. Continuiamo a lavorare per una scuola sempre più Covid free”. L’invito del preside del Foscolo, agli studenti e alle famiglie, e in un’apposita circolare ha invitato i ragazzi (e i familiari) a venire a scuola il prossimo 7 e 8 settembre per ia vaccinazione anticovid 19. E par far diventare la scuola sempre più sicura. Gia il 27 agosto scorso, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sparanise aveva invitato gli studenti a vaccinarsi senza alcuna prenotazione a bordo dell’Unità mobile allestita in Via Medaglia d’Oro a Sparanise. Lo scopo del sindaco Martiello era quello di far diventare il Comune Covid- free. Quello del preside Paolo Mesolella è quello di far diventare completamente Covid Free anche la scuola. Martedì 7 settembre prossimo, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 14, presso la sede Foscolo di Teano e Mercoledì 8 settembre, alla stessa ora, presso la sede di Sparanise , ci sarà la possibilità per gli ultimi studenti e per i loro genitori di vaccinarsi a bordo dell’unità mobile attrezzata. All’appuntamento bisogna portare con se la tessera sanitaria e per gli studenti minorenni, l’autorizzazione firmata dai genitori. Non è prevista alcuna prenotazione. Questa volta, spiega il preside Mesolella, sarà un Open Day particolare, che nasce in considerazione della grande importanza che riveste la vaccinazione in questo periodo di tempo in cui sono aumentati i casi di infezione da Covid 19 negli adolescenti. Si legge infatti nel Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto scorso, il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2021-22: “ Occorre che la comunità scolastica, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, sia quale veicolo per la piena ripresa della vita scolastica. Le istituzioni scolastiche pertanto debbono continuare a curare campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale e agli studenti attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno. “Nella nostra scuola, spiega il preside Mesolella, sono il 90 % del totale gli alunni che si sono vaccinati: 325 a Sparanise 365 a Teano per un totale di 690 alunni sui 780 totali. Fermo restando quindi la non obbligatorietà del vaccino per gli alunni, lo scopo è quello di gestire al meglio l’attività di prevenzione in classe, nel rispetto della sicurezza propria e altrui. La vaccinazione degli studenti infatti, costituisce un elemento fondamentale di sicurezza collettiva. “Siamo già riusciti a vaccinare il 90 per cento degli studenti pertanto abbiamo una protezione diffusa anti Covid, e siamo diventati una scuola Free Covid, condizione che ci tranquillizza per le prossime lezioni in presenza con tutti i docenti ed il personale docente vaccinato con seconda dose”