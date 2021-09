Santa Maria a Vico. Scuola, locali areati per prevenire contagio Covid

Nuovi interventi strutturali anti-Covid negli istituti comprensivi di Santa Maria a Vico

Ottenuto un ulteriore finanziamento per interventi strutturali nell’ambito dell’edilizia scolastica per la

realizzazione di lavori finalizzati al contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus.

I fondi stanziati ammontano a 200.000 euro, stanziati dal Ministero dell’Istruzione e che saranno impiegati

per l’attuazione di un progetto per la ventilazione meccanica nelle aule in modo da ottenere un ricambio

d’aria costante anche con finestre e porte chiuse, quindi evitando la dispersione del calore durante

l’inverno.

“Questo progetto – Dichiara il Sindaco Andrea Pirozzi – ha un alto valore strategico per la nostra comunità

nella lotta contro il covid, poiché va ad agire laddove c’è alta probabilità di contrarre il virus ed assicura

quindi serenità per i genitori e continuità per l’istruzione dei ragazzi.”