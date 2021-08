Caserta. Sabato 4 settembre CCVIC organizza una mattina di pulizie ai Prati dell’area ex Saint Gobain

(Caserta24ore) CASERTA Il grande prato che costeggia viale Lamberti a Caserta, nell’area detta dell’ex Saint Gobain, è notoriamente un’oasi di ristoro per molti, come risaputo questa macchia di verde cittadino è utilizzata in svariati modi, si va a riposare, passeggiare, prendere il sole, ci si incontra con gli amici, si portano i cani a sgambettare, si organizzano incontri di yoga, di scout, picnic ecc. Insomma la funzionalità multitasking del posto è davvero notevole. Purtroppo la mancanza di cestini, cassonetti, contenitori per i rifiuti è davvero molto sentita e costituisce un enorme danno per l’area. Oltre ad essere un alibi perfetto poi per chi è davvero incivile e con grande disinvoltura usufruisce dello spazio lasciando le proprie immondizie e resti di bivacchi en plein air, chi giustificandosi con la scusa che non si sa dove buttarli, qualcun altro senza scuse, fregandosene e basta. Per non parlare del problema non indifferente ormai dei sacchetti con le deiezioni canine, lasciati a fermentare al sole sull’erba, ritenendo erroneamente di fare un braccio di ferro con l’amministrazione comunale per l’assenza dei cestini raccoglitori. Ciochevedoincitta ha più volte segnalato e denunciato l’inciviltà di molti e lo stato di abbandono del posto soprattutto questa estate – nonostante la buona volontà dei giardinieri che hanno continuato a curare e manutenere l’erba – così un gruppo di membri cosiddetti #urbanwatchers di Ciochevedoincitta, che sono innanzitutto cittadini, ha deciso di mettere in atto UN’AZIONE simbolica d’amore e di civiltà. SABATO 4 SETTEMBRE ALLE ORE 8.30 saremo in zona per pulire con i nostri pochi mezzi e strumenti l’area in questione.

CHIUNQUE VOGLIA AGGREGARSI SARÀ IL BENVENUTO.