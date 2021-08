Il 28 agosto 1944 moriva nel campo di concentramento nazista di Buchenwald la Principessa Mafalda di Savoia

(Riceviamo e volentieri pubblichiamo) Egr. Direttore, fra le tante date storiche umanamente significative del calendario italiano, ritengo s’annoveri anche quella del 28 Agosto 1944: in quella data, dopo quasi un anno di privazioni e torture fisiche e psicologiche, morì nel campo di concentramento nazista di Buchenwald la Principessa Mafalda di Savoia, Langravia d’Assia, figlia di Vittorio Emanuele III. Catturata dai nazisti con l’inganno a Roma il 22 settembre 1943, non curata adeguatamente per giorni dopo essere rimasta ferita in un bombardamento che coinvolse il campo, la Principessa morì, pregando i suoi compagni di sventura di ricordarla come una di loro. Da sempre nemici di Casa Savoia, i nazisti la seppellirono a Weimar sotto una lapide che recitava “Una donna sconosciuta”, ma fu ritrovata, dopo ricerche impegnative, da cinque marinai di Gaeta e restituita alla memoria del mondo, testimone umile e silenziosa d’atrocità che il mondo non avrebbe più dovuto sperimentare.

Dr. Alberto Casirati, Presidente Istituto della Reale Casa di Savoia Azzano San Paolo (BG)