Santa Maria C.V. Rugby Clan, riparte con la nuova stagione agonistica

(Caserta24ore) Santa Maria C.V. Rugby Clan, si riparte con la nuova stagione agonistica , ricominciando dal punto in cui tutto lo sport si era fermato per la pandemia. Già da domani, 26 agosto 2021, sul campo dello stadio “Francesco Casino”, del Clan di S. Maria Capua Vetere, ripartono gli allenamenti della Seniores e della Under 18, sia maschile che femminile; dal primo settembre ricominceranno gli allenamenti delle due squadre Old ; dal 10 settembre riparte invece il settore giovanile. Restano confermati gli allenatori che hanno seguito le squadre durante tutta la fase di apertura dopo il lock-down: Luca Di Cicco, per la prima squadra; Paolo Di Pinto e Oreste Natale per la Femminile. Il Rugby Clan riparte anche con un punto di forza in più, in quanto Alessio Villano, atleta della Seniores e allenatore del settore giovanile, è stato eletto Delegato Provinciale, una carica che gli arriva direttamente dalla FIR, che fa molto onore al rugby sammaritano e che va a premiare Villano per il lavoro volontario che da sempre svolge sul campo. La nomina di Villano si aggiunge a quella di consigliere regionale di Emilia De Angelis alla quale è andata anche la delega regionale di tutto il comparto femminile. Non va dimenticato anche il rugby inclusivo, di cui il Clan, presieduto dal dottore Giuseppe Casino, può fregiarsi di aver per primo aperto le porte ai ragazzi con disabilità. Sul campo vi è la presenza di ragazzi autistici che vengono a far girare la palla ovale con allenamenti settimanali. Gli allenamenti ricominciano nel rispetto di tutte le regole anti-covid dettate dalla federazione