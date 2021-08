Santa Maria Capua Vetere. Il cimitero comunale merita interventi urgenti

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE. La nuova amministrazione deve mettere mano con urgenza allo stato di degrado in cui versa il cimitero comunale. Raffaele Aveta, candidato sindaco a Santa Maria Capua Vetere, non ha dubbi sulle priorità che meritano una risposta immediata. «Lo stato indecoroso del nostro cimitero – spiega l’avvocato sammaritano – richiede un intervento già nei primi cento giorni della nuova amministrazione comunale. Ai nostri cari defunti è dovuto il massimo rispetto: meritano di riposare in un luogo dignitoso, curato, pulito e sicuro. Per questo pensiamo alla nomina di un commissario straordinario che si occupi, con tempestività, della programmazione degli interventi necessari». Secondo Aveta, in particolare, «bisogna individuare gli strumenti tecnologici adatti a prevenire atti di vandalismo e furti, bisogna migliorare di gran lunga la cura del verde per il decoro complessivo dell’area, bisogna adottare misure urgenti per evitare i frequenti allagamenti. È necessario inoltre studiare la possibilità di concedere incentivi a privati e congreghe per effettuare i lavori di manutenzione e la riqualificazione di tombe e cappelle, prevedendo eventuali sanzioni per le inottemperanze».

Un’attenzione deve essere dedicata anche ai visitatori del cimitero, per la gran parte anziani: «Nella nostra idea di istituire un trasporto pubblico comunale – conclude Aveta – deve essere certamente prevista una linea di navette che consenta di raggiungere facilmente il cimitero, specialmente nei giorni festivi e non solo in occasione della commemorazione dei defunti».