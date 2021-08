Acerra. Carabinieri arrestano coltivatori di Marjuana

(ilMezzogiorno) In Acerra (Na), località Gaudello, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni unitamente a personale della Stazione di Cancello hanno tratto in arresto, per coltivazione illegale di sostanza stupefacente un 56enne di Lusciano, una 47enne originaria dell’Ucraina e residente in Lusciano, percettrice di reddito di cittadinanza ed un 53enne di Acerra (Na). I militari dell’Arma, a seguito di perquisizioni domiciliari, estese anche alle pertinenze delle abitazioni degli arrestati, hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 10,300 di fioroni di marijuana, n. 29 piante di marijuana di 15 delle quali di altezza variabile tra i 3 e 4 mt., n. 1 sistema di ventilazione e 3 di illuminazione a led dotati di temporizzatore, n. 3 contenitori di fertilizzanti e concimi con aminoacidi nonché materiale per la clonazione e germogliazione di piante. Nel corso dell’attività i carabinieri hanno sequestrato anche 3 telefoni cellulari, una bilancia elettronica di precisione, una agenda sulla quale venivano riportati i dati relativi alla concimazione e irrigazione delle colture e 2400,00euro in banconote di vario taglio. Gli arrestati, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa di convalida.