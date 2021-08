Napoli: il treno delle meraviglie

(Francesca Accetta) NAPOLI In un clima di tensione generale , è fondamentale che i popoli del mondo siano uniti nei valori , negli intenti e nelle libertà fondamentali, avendo l’emergenza sanitaria messo in ginocchio l’economia globale e arricchito le industrie farmaceutiche. Adesso è necessario che le istituzioni del MONDO, si affianchino ai manifestanti, per eliminare tutti quegli aspetti della quotidianità, che, in ogni ambito, intaccano lo stile di vita, anziché renderlo più fluido, attraverso una serie di riforme che semplifichino la quotidianità, anziché renderla un agglomerato di condotte e pratiche pleonastiche, riattivando l’economia. I governanti stanno al potere per il bene dei popoli e non per gli interessi dei singoli, ed è giunta la fase storico sociale in cui riaffermare la sovranità popolare. Propongo il progetto, “il treno delle meraviglie”, affinché Napoli, sia l’anello di congiunzione fra le civiltà mondiali, attraverso iniziative convenzionate fra il Comune di Napoli e le Ferrovie, prevedendo viaggi in treno veloci, dai paesi dell’Unione Europea, per assistere ad iniziative ludiche, musicali, tradizionali, all’interno della Stazione di Napoli, negli orari che combaciano con l’arrivo dei treni in stazione. Coltiviamo l’uguaglianza, raccogliamo la rinascita dei popoli, addestriamo i giovani all’amore e non alla guerra, inculchiamo nei bambini l’educazione dell’uguaglianza e non della superiorità, senza distinzioni di sesso, razza, cultura , religione, perché il sentirsi uguali nelle diversità è il primo passo verso la civiltà, costruiamo adulti coscienziosi e guardandoci negli occhi, ritroviamo il senso dell’umanità.

Un pianeta unito nella tradizione, è un pianeta in cui non serve distruggere per costruire ma bisogna unirsi per non disfare e rialzarsi, risollevarsi, con uno spirito patriottico, poliglotta e multiculturale e, Napoli , da sempre centro di più agglomerati, è il fondamentale snodo dei popoli.