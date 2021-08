Mondragone, un successo Vaccini in Tour. vaccino ad oltre 500 cittadini

(Caserta24ore) MONDRAGONE Soddisfazione del vice Sindaco Francesco Lavanga per l’iniziativa “Vaccini in tour”, la due giorni durante la quale, nei pomeriggi e nelle serate di ieri ed oggi, oltre 500 cittadini hanno potuto ricevere la prima dose di vaccino senza prenotazione. Il vice Sindaco si è complimentato con i volontari della protezione civile comunale, egregiamente coordinati da Aldo Santamaria, e con i volontari della Croce Rossa.

La somministrazione dei vaccini si è svolta in modo ordinato in piazza Conte, praticamente sul lungomare a ridosso degli stabilimenti balneari.