Mondragone. Giovedì 19 arriva il camper per il vaccino anticovid gratuito

(Caserta24ore) MONDRAGONE Punta a diventare quanto prima comune covid free Mondragone che, giovedì 19 e venerdì 20, ospiterà un ambulatorio mobile attrezzato per vaccinare i cittadini residenti, I turisti e gli extracomunitari presenti sul territorio comunale. Su richiesta del vice sindaco Francesco Lavanga, l’Azienda Sanitaria Locale Caserta invierà un camper sanitario che, dalle ore 17 alle ore 22,30 di giovedì e venerdì, sosterà in piazza Mario Liberato Conte per somministrare la prima dose del siero contro il Covid-19 a tutti i residenti, in primis ai ragazzi dai 12 anni in poi, ai turisti presenti sul litorale domitio e agli extracomunitari che lavorano quotidianamente nelle tante aziende del territorio. “Non sarà necessaria alcuna prenotazione ma basterà esibire soltanto la propria tessera sanitaria per ottenere la inoculazione del vaccino che risulta di primaria importanza in questo determinato periodo, sia per l’estate in corso che per l’imminente avvio del nuovo anno scolastico che deve avvenire in tutta sicurezza per docenti, studenti, operatori scolastici e famiglie in generale.

La nostra attenzione, come amministrazione comunale, di concerto con l’Asl che ringraziamo per aver accolto le nostre sollecitazioni, è tesa unicamente a rendere Mondragone covid free e tuteare quanto più possibile la salute pubblica e privata dei nostri concittadini, dei tantissimi turisti che affollano la nostra costa, ed anche dei molti extracomunitari che lavorano sul nostro territorio”, dichiara il vice sindaco Lavanga.