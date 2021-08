Santa Maria Capua Vetere. Pasquale Rauccio della lista civica Siamo Capua Vetere.

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE “ Dall’inizio di quest’anno ho profuso energie e risorse per portare avanti il sogno di una Città nuova, proiettata al futuro e vicina ai bisogni reali della gente. Ho creato il progetto SìAmo Capua Vetere sui principi onesti e puliti della politica fatta di idee e progetti concreti, non di parole o mera propaganda. Ma oggi, dopo quasi 8 mesi dalla decisione di una mia candidatura alle amministrative sammaritane del 3 e 4 ottobre prossimi, ho deciso di fermarmi. Tra i tanti ho un difetto più grande che mi rende incompatibile con certa politica: dico e faccio quello che penso ed in cui credo, ed il mio modo di essere non sono disponibile a scambiarlo con nessun ruolo, né per nessuna poltrona. Ho grande rispetto della professionalità e della libertà, degli altri e della mia, e per questo motivo ho bisogno di restare libero per portare avanti i miei progetti ed il mio sogno di una Città nuova. Oggi non esistono i presupposti per cambiare questa realtà cittadina perché siamo ancora radicati con vecchie convinzioni e meccanismi oscuri sul mercato dei voti, ed è per questo motivo che faccio un passo indietro, per farne due in avanti nel futuro. Ci sono decine e decine di persone che in questi ultimi mesi hanno voluto dimostrarmi concretamente vicinanza, affetto, amore per la mia battaglia contro lo sperpero di denaro pubblico, la mancanza di progettualità e di idee di questa amministrazione e per attuare tutti assieme quel cambiamento radicale che la nostra Città di Santa Maria Capua Vetere attende ormai da anni. A tutti loro rivolgo mille volte il mio “grazie”, e a loro dico di non disperdere questa breve ma stimolante esperienza vissuta in questi mesi, ma di continuare ad insistere e a proporre nella realtà la loro voglia di partecipazione alla vita pubblica sotto ogni forma: non si può e non si deve delegare la rappresentanza dell’intera società solo a partiti o fazioni, ma bisogna dare fiducia e speranza anche a realtà civiche come la nostra. La politica non deve essere soltanto una breve partecipazione pubblica al voto, ma dovrebbe diventare un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, e che tutti si abituino a sentire come un profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso e della complicità. Questo concetto probabilmente non l’avrei mai potuto scrivere se non l’avessi vissuto in prima persona sulla mia pelle. Ed è con questo concetto che continuerò il mio lavoro di imprenditore e di volontario delle associazioni cittadine di cui mi onoro essere presidente: essere al servizio dei cittadini e della mia amata Città. La nostra campagna elettorale partirà dal 5 ottobre, data di chiusura delle elezioni amministrative, e non resteremo alla finestra ad osservare, ma vigileremo e saremo, nel bene o nel male, un valore aggiunto o una spina nel fianco, della nuova amministrazione.