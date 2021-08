Napoli. Mergellina. Denunciati tre parcheggiatori abusivi.

(IlMezzogiorno) NAPOLI Nel fine settimana gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi predisposti per il “ferragosto” hanno effettuato controlli nell’area di Mergellina, del lungomare Caracciolo e nelle zone della movida.

Nel corso dell’attività sono state identificate 99 persone, controllati 15 autoveicoli e 8 motoveicoli di cui 7 sottoposti a fermo amministrativo e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo; inoltre, sono stati controllati 11 esercizi commerciali. Inoltre, gli operatori in via Mergellina, largo Sermoneta e via Caracciolo hanno controllato e denunciato tre napoletani di 50, 51 e 40 anni con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; al 50enne è stato altresì notificato un ordine di allontanamento mentre il 51enne è stato denunciato anche per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto. Infine, in via Caracciolo nei pressi del Molo Luise, un 34enne napoletano con precedenti di polizia è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di un involucro di circa 3 grammi di marijuana.