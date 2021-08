Rocchetta e Croce. Il paese in fiamme. Un paese abbandonato senz’acqua

(Caserta24ore) ROCCHETTA E CROCE Poveri abitanti di Rocchetta e Croce. Ci mancava solo qualcuno che incendiasse quel verde accogliente e quel borgo straordinario. Pochi abitanti, è vero, ma un po’ trascurati, abbandonati a loro stessi. “ Sono una decina di giorni, spiega una signora “arrabbiata” al telefono della nostra redazione, che in paese già mancava l’acqua. E nessuno ha fatto nulla per farla arrivare. Eppure in paese ci sono numerosi anziani soli, che hanno figli in altri paesi, per cui non sanno dove andare. E’ stata chiusa la strada provinciale che porta in paese da Calvi Risorta e non fanno passare nessuno. Nemmeno i figli dei reclusi in casa, sotto l’assedio del fuoco”. La signora al telefono è agitata, arrabbiata per i danni subiti alla casa paterna, e preoccupata per gli anziani genitori. Una situazione grave, spiega, che si sarebbe dovuta evitare. Si sapeva della mancanza d’acqua, dell’aridità del terreno e dei possibili malintenzionati che approfittano sempre della situazione, e nonostante la sede della Forestale a pochi chilometri di distanze, è stato fatto veramente poco. Si è arrivati troppo tardi. Un’ordinanza sindacale, avrebbe dovuto chiudere l’accesso al paese ed evacuare le persone anziane e sole. Un paese di poche anime – continua la signora a telefono – abbandonato ad un triste destino. La popolazione, quasi tutta anziana, si è trovata circondata dalle fiamme che hanno raggiunto le abitazioni. L’incendio di natura dolosa è stato acceso già nella prima mattinata senza che nessun politico abbia provveduto subito a contattare e far venire i canader. Cosa grave è anche il fatto che nessuno ha provveduto per quasi dieci giorni a ripristinare il sistema idrico del paesino. Le condutture sono rotte da anni e durante l’estate il flusso dell’acqua cala, pertanto non solo i cittadini in questi giorni di forte calura hanno dovuto provvedere a procacciarsi altrove un bene così importante come l’acqua, ma in questa circostanza avrebbero potuto attivarsi direttamente bagnando le superfici delle proprie abitazioni con l’acqua nei secchi e con le cannole. Solo dopo vari solleciti delle persone del posto, due elicotteri sono arrivati alle ore 18, quando ormai il fuoco aveva già distrutto tutto il patrimonio ambientale e diverse abitazioni, vicine a quel che rimane del Castello medievale di Rocchetta. E’ rimasta una nuvola di fumo nero che crea problemi agli anziani, che purtroppo soffrono già di patologie respiratorie. Le fiamme sono arrivate fine al cimitero provocando gravi danni in tutto il circondario”. In un precedente articolo, questa mattina, già avevamo lanciato l’allarme sul nostro giornale, dell’incendio in corso, ma poco è stato evidentemente fatto. E a quest’ora, sono le 21.00, nonostante gli annunci, le persone si trovano in casa e non sono state evacuate”. Il fuoco ha bruciato i cavi della corrente e nelle case non c’è acqua e non c’è luce. Un pompiere mi ha detto:” Signora, faccio questo mestiere da tanti anni e non ho mai visto una cosa simile: si vedevano fiamme altissime. La chiamata a noi è arrivate alle 18. Ho visto il fuoco che entrava nelle abitazioni e bruciava tutto. Sono venuti due elicotteri alle 18, poi a causa del tempo sono dovuti rientrare. Poi verso le 20 è venuta un’autocisterna per distribuire l’acqua, ma il fuoco è ancora acceso intorno alle mura ed il paese è pieno di fumo. Il paese è diventato uno spettro e le persone sono rimaste in casa senza luce”.